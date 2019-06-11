Липецкий филиал Tele2 планирует стереть «белые пятна» с карты покрытия области.

Высокоскоростной интернет 4G в селах и на трассах Липецкой области появится к концу текущего года. Об этом рассказал директор липецкого филиала Tele2 Павел Седых на ежегодной встрече с журналистами.

Встреча проходила у села Троицкое Липецкого района, это место для проведения пресс-ланча выбрано не случайно – даже здесь, вдали от города, абоненты Tele2 могут увидеть на своих смартфонах заветные буквы «LTE». При этом экспресс-тест скорости интернета показал 15 Мбит/сек на скачивание и 5 Мбит/сек на передачу данных. То, что еще несколько лет назад было мечтой абонентов Tele2, сегодня стало реальностью.- Везде, где есть голосовая связь, будет присутствовать и передача данных, - рассказал Павел Седых. – И мы делаем упор даже не на сеть третьего поколения, а на LTE. Мы понимаем эту необходимость, так как 65% абонентов Tele2 используют смартфоны, и уже 63% этих аппаратов поддерживает стандарты 4G. Наш проект «LTE везде» должен завершиться уже в конце года. Его реализация возможна за счет установки самого современного оборудования на уже существующие базовые станции.Благодаря обработке «больших данных», стал возможен не только анализ качества предоставляемых услуг. Аналитика Big Data дает оператору четкое представление о динамике перемещения населения, самых трафиковых местах и часах пиковой активности, что позволяет эффективно развивать сеть по всей области, чтобы жители не испытывали дискомфорта в любой точке как областного центра, так и за его пределами.Только за последний год техническая служба Tele2 модернизировала 23% объектов связи в Липецкой области и увеличила число базовых станций LTE на 21%. Таким образом, высокоскоростной мобильный интернет от Tele2 стал доступен жителям еще 100 населенных пунктов региона. В этом году работа продолжилась. «Белых пятен» - стало еще меньше. Проблема уже решена в районе круглогодичного спортивного комплекса у села Большая Кузьминка, округа села Преображеновка, на участке трассы «Липецк-Елец» у села Казино.- Проблема обеспечения услугами связи на автомобильных дорогах обсуждается на самом высоком уровне, - отметил Павел Седых. – Обсуждается участие государства в финансировании сетей связи у дорог, так как на установку опор и оборудование, подвод электричества и юридические моменты необходимы колоссальные средства. Поэтому сейчас разрабатывается проект, по которому администрация Липецкой области возьмет на себя строительство инфраструктуры сетей связи.Это поможет липецкому филиалу Tele2 «закрасить» практически все белые зоны на карте покрытия сети, а их осталось всего 2% от территории области. Но уже сегодняшние улучшения сетевой инфраструктуры закономерно привели к росту пользователей сети интернет.- В 2018 году пользователей мобильного интернета стало на 29% больше, а трафик вырос на 105%, - в свою очередь отметил коммерческий директор липецкого филиала Tele2 Роман Калугин. – Поэтому мы сформировали обновленную тарифную линейку «Мой Tele2». В ней мы расширили доступ к соцсетям и мессенджерам. Количество SMS в пакете выбирает теперь сам абонент. Делиться гигабайтами можно внутри сети. Те же, кто переходят к нам от других операторов, также сохраняют неизрасходованный трафик. А SOS-пакет дает возможность в течение трех дней пользоваться мессенджером «WhatsApp»* и навигационными сервисами «Яндекса»* абсолютно бесплатно даже при нулевом балансе.Еще одним знаковым моментом в развития Tele2 в области стали коллаборации с бизнесом. С февраля текущего года в Черноземье совместная площадка с кофейней. Также оператор предлагает своим клиентам подарки и скидки на товары и услуги в рамках новых проектов «Понедельники Tele2» и «Больше».Параллельно продолжается развитие дистрибуции. В Липецкой области уже работает 24 монобрендовых салона и 11 модульных точек, в которых клиенты могут не только подключиться к сети оператора, но и воспользоваться услугами неоператорского сервиса. Также стать абонентом Tele2 можно более чем в 950 точках продаж, как у федеральных дилеров, так и в альтернативных торговых сетях.*Для лиц старше 3 лет