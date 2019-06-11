Спорт

18 минут назад

Молодой стрелок из Липецка выполнил норматив «международника» в «звездной» компании

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#Пулевая стрельба #мсмк #Александр Васильев #СШОР №13 #"Липецкий Металлург".
Молодой стрелок из Липецка выполнил норматив «международника» в «звездной» компании

Стрелок клуба "Липецкий Металлург" и СШОР№13 взял "бронзу", которая стоит иного "золота".

Головокружительный результат показал 19-летний липецкий снайпер Александр Васильев в Подмосковье на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия на призы Президента Стрелкового Союза России Владимира Лисина.

В стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров (60 выстрелов, упражнение ВП-60м) на старт вышли 3 Заслуженных мастера спорта, 13 мастеров спорта международного класса. Казалось бы, на что рассчитывать «простому» мастеру спорта – одному из 27 МС?!

На Александр стрелял, как никогда в жизни. В квалификации он показал 4-й результат – 627,1 очков. В финале вся шестерка лучших стрелков покорила норматив «международника», в том числе и наш земляк. Васильев в итоге стал «бронзовым» призером соревнований – 626,5 очков, но эта медаль с учетом уровня конкуренции стоит иного «золота».

Победителем стал Заслуженный мастер спорта Сергей Каменский из Алтайского края – 633,3, второе место у «международника» Александра Дрягина из Москвы – 628,4.

Обратим внимание, что победителю 32 года, второму призеру – 29 лет, а выполнившему норматив МСМК липчанину – 19. Нетрудно догадаться за кем будущее…

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#Пулевая стрельба #мсмк #Александр Васильев #СШОР №13 #"Липецкий Металлург".

Комментарии (1)

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Гыыыыыыыыыыыы

13 минут назад
Сейчас вдет статья Земляк Заслуженного артиста Южной Осетии Станислава Чернышевича из Алтая, уделал весь отстой из школы Металлург и забрал часть сворованных денег Лисиным у государства в качестве приза! Вива Алтай! Металлург отстой!!!!!!!!!!!!!!!
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