Молодой стрелок из Липецка выполнил норматив «международника» в «звездной» компании

Стрелок клуба "Липецкий Металлург" и СШОР№13 взял "бронзу", которая стоит иного "золота".

Головокружительный результат показал 19-летний липецкий снайпер Александр Васильев в Подмосковье на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия на призы Президента Стрелкового Союза России Владимира Лисина.

В стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров (60 выстрелов, упражнение ВП-60м) на старт вышли 3 Заслуженных мастера спорта, 13 мастеров спорта международного класса. Казалось бы, на что рассчитывать «простому» мастеру спорта – одному из 27 МС?!

На Александр стрелял, как никогда в жизни. В квалификации он показал 4-й результат – 627,1 очков. В финале вся шестерка лучших стрелков покорила норматив «международника», в том числе и наш земляк. Васильев в итоге стал «бронзовым» призером соревнований – 626,5 очков, но эта медаль с учетом уровня конкуренции стоит иного «золота».

Победителем стал Заслуженный мастер спорта Сергей Каменский из Алтайского края – 633,3, второе место у «международника» Александра Дрягина из Москвы – 628,4.

Обратим внимание, что победителю 32 года, второму призеру – 29 лет, а выполнившему норматив МСМК липчанину – 19. Нетрудно догадаться за кем будущее…