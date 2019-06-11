В Липецке мужчина едва не стал жертвой ужина

Угоревшего липчанина отвезли в больницу с признаками отравления угарным газом.

Вчера вечером в Липецке на улице Циолковского из окон одной из квартир дома № 6/2 повалил дым. Приехавший по вызову обеспокоенных жильцов пожарный расчет выбил двери квартиры, где было задымление, и обнаружили лежащего на диване без памяти мужчину, а на кухне - кастрюлю с выгоревшей пищей на плите.



По словам пожарных, 36-летнего мужчина надышался угарным газом. Пострадавшего госпитализировали. И только он один знает, что стало причиной его отключки еще до пожара.