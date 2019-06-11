Общество

38 минут назад

ЕГЭ по математике на 100 баллов сдали трое липецких выпускников

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#ЕГЭ
ЕГЭ по математике на 100 баллов сдали трое липецких выпускников

Результаты экзаменом выпускники узнали сегодня.

Как сообщает пресс-служба Управления образования и науки Липецкой области, государственная экзаменационная комиссия Липецкой области утвердила первые результаты ЕГЭ 2019 года по математике базового и профильного уровней, географии и литературе.

По итогам экзамена, 100 баллов на ЕГЭ по математике профильного уровня получили три выпускника из Липецкой области, по литературе - два выпускника. В 2018 году стобалльников по этим предметам не было. 

Официальный день ознакомления с результатами ЕГЭ по математике базового уровня, географии и литературе - 11 июня, по математике профильного уровня – 13 июня. 

Основной этап ЕГЭ начался в Липецкой области 27 мая, с экзаменов по географии, литературе. ЕГЭ по географии сдавали 76 человек, по литературе – 213. ЕГЭ по математике базового и профильного уровней в основной период прошел для пяти тысяч выпускников региона.  

Кампания ЕГЭ в Липецкой области проходит без нарушений и сбоев. Для этого была проведена большая и серьёзная подготовка в соответствии с региональном планом-графиком: 100% кадров обучено на федеральном учебном портале, было проведено четыре региональные апробации, организовано десять обучающих семинаров. 


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#ЕГЭ

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