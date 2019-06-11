Общество
38 минут назад
ЕГЭ по математике на 100 баллов сдали трое липецких выпускников
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Результаты экзаменом выпускники узнали сегодня.
Как сообщает пресс-служба Управления образования и науки Липецкой области, государственная экзаменационная комиссия Липецкой области утвердила первые результаты ЕГЭ 2019 года по математике базового и профильного уровней, географии и литературе.
По итогам экзамена, 100 баллов на ЕГЭ по математике профильного уровня получили три выпускника из Липецкой области, по литературе - два выпускника. В 2018 году стобалльников по этим предметам не было.
Официальный день ознакомления с результатами ЕГЭ по математике базового уровня, географии и литературе - 11 июня, по математике профильного уровня – 13 июня.
Основной этап ЕГЭ начался в Липецкой области 27 мая, с экзаменов по географии, литературе. ЕГЭ по географии сдавали 76 человек, по литературе – 213. ЕГЭ по математике базового и профильного уровней в основной период прошел для пяти тысяч выпускников региона.
Кампания ЕГЭ в Липецкой области проходит без нарушений и сбоев. Для этого была проведена большая и серьёзная подготовка в соответствии с региональном планом-графиком: 100% кадров обучено на федеральном учебном портале, было проведено четыре региональные апробации, организовано десять обучающих семинаров.
По итогам экзамена, 100 баллов на ЕГЭ по математике профильного уровня получили три выпускника из Липецкой области, по литературе - два выпускника. В 2018 году стобалльников по этим предметам не было.
Официальный день ознакомления с результатами ЕГЭ по математике базового уровня, географии и литературе - 11 июня, по математике профильного уровня – 13 июня.
Основной этап ЕГЭ начался в Липецкой области 27 мая, с экзаменов по географии, литературе. ЕГЭ по географии сдавали 76 человек, по литературе – 213. ЕГЭ по математике базового и профильного уровней в основной период прошел для пяти тысяч выпускников региона.
Кампания ЕГЭ в Липецкой области проходит без нарушений и сбоев. Для этого была проведена большая и серьёзная подготовка в соответствии с региональном планом-графиком: 100% кадров обучено на федеральном учебном портале, было проведено четыре региональные апробации, организовано десять обучающих семинаров.
445
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