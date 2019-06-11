Спорт

36 минут назад

Гигантского карпа выловили во время Кубка Липецкой области по рыболовному спорту

5 780
Гигантского карпа выловили во время Кубка Липецкой области по рыболовному спорту

Улов победителей на этот раз впечатляет.

Открытый Кубок Липецкой области по рыболовному спорту в Грязинском районе превратился в торжество клева.

Достаточно сказать, что пара победителей из Тулы за 72 отведенных на рыбалку часа выудила 103 кг рыбы! Липецкие рыбаки Андрей Котенков и Вадим Бывшев заняли 2-е командное место, а замкнули «тройку» призеров представители Старого Оскола. Они же получили и специальный приз – за самую большую рыбу, выловив карпа весом 18 кг 400 г.

Всего на старт вышли 11 пар из Тулы, Тамбова, Орла. Курска, Старого Оскола. Липецк представляли 4 команды.

Фото sport48.ru

5 780

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

9 минут назад
Ну да сазан
ответить

Браконьер

19 минут назад
На прошлой неделе похожего сеткой выловил.
ответить

Сергей 13

22 минуты назад
Прекрасный улов!А вот со знанием рыбы,как впрочем и географии,и орфографии и пр. У г.48 не очень.
ответить

Брак

26 минут назад
100% Сазан
ответить

ихтиолог

31 минуту назад
на фото САЗАН !!!!,грамотеи
ответить

Еще в рубрике

Молодой стрелок из Липецка выполнил норматив «международника» в «звездной» компании
#Пулевая стрельба #мсмк #Александр Васильев
1
Молодой стрелок из Липецка выполнил норматив «международника» в «звездной» компании

16 минут назад

Спорт
Липецкий легкоатлет выиграл чемпионат ЦФО с личным рекордом
#Легкая атлетика
4
Липецкий легкоатлет выиграл чемпионат ЦФО с личным рекордом

09.06.2019 10:09

Спорт
На городской Набережной девушки в бикини светят ярче солнца (ФОТО)
#Пляжный волейбол
53
На городской Набережной девушки в бикини светят ярче солнца (ФОТО)

08.06.2019 18:39

Спорт
Уроженец Ельца признан лучшим молодым футболистом группы «Центр»
#Футбол #"Металлург" #"Елец"
7
Уроженец Ельца признан лучшим молодым футболистом группы «Центр»

08.06.2019 10:09

Спорт
Чемпионат мира-2019: почти вся сборная России в «трапе» будет состоять из липецких стрелков
#Стендовая стрельба
2
Чемпионат мира-2019: почти вся сборная России в «трапе» будет состоять из липецких стрелков

07.06.2019 14:38

Спорт
Известный тренер Игорь Воротынцев стал чемпионом мира по рукопашному бою (ФОТО)
#Рукопашный бой
41
Известный тренер Игорь Воротынцев стал чемпионом мира по рукопашному бою (ФОТО)

07.06.2019 13:29

Спорт