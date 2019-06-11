Гигантского карпа выловили во время Кубка Липецкой области по рыболовному спорту

Улов победителей на этот раз впечатляет.

Открытый Кубок Липецкой области по рыболовному спорту в Грязинском районе превратился в торжество клева.

Достаточно сказать, что пара победителей из Тулы за 72 отведенных на рыбалку часа выудила 103 кг рыбы! Липецкие рыбаки Андрей Котенков и Вадим Бывшев заняли 2-е командное место, а замкнули «тройку» призеров представители Старого Оскола. Они же получили и специальный приз – за самую большую рыбу, выловив карпа весом 18 кг 400 г.

Всего на старт вышли 11 пар из Тулы, Тамбова, Орла. Курска, Старого Оскола. Липецк представляли 4 команды.

Фото sport48.ru