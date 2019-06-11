Мопед загорелся после столкновения с «Шевроле»

В аварии пострадала женщина, управлявшая мопедом.

Сегодня около 11.00 на усманской трассе (15-й километр автодороги «Обход Липецка» у поворота к селу Троицкое) столкнулись автомобиль «Шевроле Авео» и мопед. После столкновения мопед загорелся, управлявшая им женщина получила серьезные травмы.Как рассказывают свидетели аварии, женщина выехала со стороны села Троицкое прямо в лоб легковому автомобилю.На место ДТП первыми прибыли пожарные. Они оказали первую помощь пострадавшей, передали ее врачам «скорой» и потушили мопед.Водитель «Шевроле» и находившийся в салоне машины ребенок не пострадали - малыша уберегло от травм удерживающее устройство.Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.