Происшествия

47 минут назад

Мопед загорелся после столкновения с «Шевроле»

4 371
#Авария #ДТП
Мопед загорелся после столкновения с «Шевроле»

В аварии пострадала женщина, управлявшая мопедом.

Сегодня около 11.00 на усманской трассе (15-й километр автодороги «Обход Липецка» у поворота к селу Троицкое) столкнулись автомобиль «Шевроле Авео» и мопед. После столкновения мопед загорелся, управлявшая им женщина получила серьезные травмы. 

Как рассказывают свидетели аварии, женщина выехала со стороны села Троицкое прямо в лоб легковому автомобилю. 

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На место ДТП первыми прибыли пожарные. Они оказали первую помощь пострадавшей, передали ее врачам «скорой» и потушили мопед.

Водитель «Шевроле» и находившийся в салоне машины ребенок не пострадали - малыша уберегло от травм удерживающее устройство.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

4 371
#Авария #ДТП

Комментарии (4)

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Анон

5 минут назад
Это наш завуч.
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Как-то так

19 минут назад
Двухколесные транспортные средства берегите себя.
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Как-то так

22 минуты назад
Двух колёсные
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судя по фото

23 минуты назад
чевролет авео - кусок фольгированного гавна
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