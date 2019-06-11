Происшествия
47 минут назад
Мопед загорелся после столкновения с «Шевроле»
В аварии пострадала женщина, управлявшая мопедом.
Сегодня около 11.00 на усманской трассе (15-й километр автодороги «Обход Липецка» у поворота к селу Троицкое) столкнулись автомобиль «Шевроле Авео» и мопед. После столкновения мопед загорелся, управлявшая им женщина получила серьезные травмы.
Как рассказывают свидетели аварии, женщина выехала со стороны села Троицкое прямо в лоб легковому автомобилю.
На место ДТП первыми прибыли пожарные. Они оказали первую помощь пострадавшей, передали ее врачам «скорой» и потушили мопед.
Водитель «Шевроле» и находившийся в салоне машины ребенок не пострадали - малыша уберегло от травм удерживающее устройство.
Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.
Как рассказывают свидетели аварии, женщина выехала со стороны села Троицкое прямо в лоб легковому автомобилю.
На место ДТП первыми прибыли пожарные. Они оказали первую помощь пострадавшей, передали ее врачам «скорой» и потушили мопед.
Водитель «Шевроле» и находившийся в салоне машины ребенок не пострадали - малыша уберегло от травм удерживающее устройство.
Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.
Анон
Как-то так
Как-то так
судя по фото