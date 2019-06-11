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Жара – у уличных торговцев изымают квас

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#Уличная торговля #проверки #квас #прохладительные напитки
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Жара – у уличных торговцев изымают квас

Нелегальные торговцы расстались с товаром, а владельцам «законных» точек следует ждать штрафов.

Нарушителей правил торговли задержали на Елецком и Лебедянском шоссе.

Вина этих людей заключалась в том, что они продавали прохладительные напитки вдоль дороги в специально не отведенных для этого местах. Как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, у торговцев изъяли 6 кег (бочек) с квасом и лимонадом.

Не легче после проверок пришлось и владельцам 6-ти законных точек продажи прохладительных напитков. Всевидящие проверяющие обнаружили нарушения установленных требований торговли, собранный материал отправили в Роспотребнадзор и продавцам теперь следует ждать штрафов.

Фото liptorg-cp.ru

12 1069
#Уличная торговля #проверки #квас #прохладительные напитки
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Комментарии (13)

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На это будет какое-то обращение?

3 секунды назад
Когда же власти обратят внимание на НОЙ в городе жара стоит 40 а эти каптят во дворах не возможно находится,так же не возможно открыть окна.. Сколько раз звонили и это всё бестолку( хозяева чертовы). Обратите внимание на этот беспредел!!!!!!!!!!! АНИ ЗАРАБАТЫВАЮТ ДЕНЬГИ А МЫ ДЫШЕМ ИХНИМ ДЫМОМ. НОЙ НА НЕДЕЛИНА.
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Мойте руки перед едой

7 минут назад
Тебя, идиота,, А без оскорблений писать никак не получается? Или ты и есть тот мужик с грязными лапами? Тогда понятно
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Сергей 13

7 минут назад
Попалась в руки недавно книга, "Повесть о Ходже Насреддине",-так это,сука,про нас,Азия,приставы вышибают налоги,народ пашет за чашку еды,и пива,как скотина,власть попирает все законы и пишет их под себя,с деньгами ты можешь плевать на всех.Феодализм.
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РСДРП

13 минут назад
Какой хороший квас продовался в бочках при СССР. Маленькая кружка-3 копейки, большая-5 копеек. А сейчас не квас, а как и всё в путинороссии -говно.
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Тебя, идиота,

14 минут назад
мимо проезжала, насильно что ли заставляют пить квас. Проезжай мимо и не нуди,дятел.
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Я

23 минуты назад
Этих проверяющих следует приравнять к врагам народа и расстрелять без суда и следствия.
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Таракан

33 минуты назад
так это же и не квас.
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123

39 минут назад
становятся все более изобретательными уже внутри военного городка стоят со своими бочками
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Вопрос по существу

40 минут назад
Серый, а чему тут завидовать? Лишь бы ляпнуть
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Серый

43 минуты назад
Мимо проезжала. Завидуй молча.
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