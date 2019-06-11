Жара – у уличных торговцев изымают квас

Нелегальные торговцы расстались с товаром, а владельцам «законных» точек следует ждать штрафов.

Нарушителей правил торговли задержали на Елецком и Лебедянском шоссе.

Вина этих людей заключалась в том, что они продавали прохладительные напитки вдоль дороги в специально не отведенных для этого местах. Как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, у торговцев изъяли 6 кег (бочек) с квасом и лимонадом.

Не легче после проверок пришлось и владельцам 6-ти законных точек продажи прохладительных напитков. Всевидящие проверяющие обнаружили нарушения установленных требований торговли, собранный материал отправили в Роспотребнадзор и продавцам теперь следует ждать штрафов.

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