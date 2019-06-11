Виновник ДТП должен собирался расплачиваться с потерпевшими 11 лет, но просчитался

Приставам удалось добиться выплаты крупного долга.

Как сообщили в службе судебных приставов по Липецкой области, на исполнении в Правобережном отделе находилось производство о взыскании вреда, причиненного в результате ДТП в размере 700 тысяч рублей.

Правда, должник не торопился оплачивать задолженность, а предоставив справки о своей зарплате, ежемесячно должен был перечислять потерпевшим 5 220 рублей. Нетрудно подсчитать, что при таких темпах он полностью рассчитался бы за 11 лет. Но и эти выплаты он производил с задержками.

Впрочем, приставам удалось найти у должника его собственный автомобиль «Хонда», на который тут же был наложен арест. Хитрый липчанин и здесь пытался найти лазейки – в Интернете он разместил объявление о продаже транспортного средства. Осуществить задуманное помешал запрет на сделки с транспортным средством.

В результате должнику под страхом принудительной реализации его авто ничего не оставалось делать, кроме как погасить весь долг. Он нашел 590 тысяч рублей, которые ему оставалось выплатить, и полностью расплатился.



Фото tomsk.sm-news.ru

