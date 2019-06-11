В здание Октябрьского суда подсудимый пытался пронести кастет

Мужчина проходил по уголовному делу и находился под подпиской о невыезде.

В Липецке задержан мужчина, который пытался пронести холодное оружие – кастет в здание Октябрьского суда.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, мужчина проходил по уголовному делу в качестве обвиняемого, в отношении него была мера пресечения в виде подписки о невыезде. На заседание он зачем-то решил явиться с оружием.

Благодаря бдительности пристава А. Логинова опасный предмет был изъят, а сам правонарушитель передан в руки полиции.

В текущем году судебные приставы специализированного отдела по ОУПДС Липецка, изъяли у посетителей судов 278 предметов, запрещенных к проносу.



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