Происшествия

сегодня, 08:52

В столкновении «ВАЗа» и автобуса пострадала женщина-водитель

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#авария #ДТП
В столкновении «ВАЗа» и автобуса пострадала женщина-водитель

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 10 июня в Липецке на улице Советской «ВАЗ-2112» с 27-летней женщиной за рулем, по предварительным данным, нарушил очередность проезда, и столкнулся с автобусомпод управлением 44-летнего водителя. В результате женщина - водитель «двенадцатой» получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 948 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 4 водителей.

За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 54 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 609 случаев превышения скорости.

Также сотрудники ГИБДД зафиксировали 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Птнпнх

6 минут назад
Имею мнение, А она до приезда гайцев в салоне автобуса водиле отстрочила
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Имею мнение

51 минуту назад
Почему тётку отпустили? Она должна была сделать водиле автобуса минет.
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