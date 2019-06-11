Происшествия
сегодня, 08:52
В столкновении «ВАЗа» и автобуса пострадала женщина-водитель
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 10 июня в Липецке на улице Советской «ВАЗ-2112» с 27-летней женщиной за рулем, по предварительным данным, нарушил очередность проезда, и столкнулся с автобусомпод управлением 44-летнего водителя. В результате женщина - водитель «двенадцатой» получила травму, и после оказания помощи была отпущена.
Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 948 нарушений ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 4 водителей.
За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 54 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 609 случаев превышения скорости.
Также сотрудники ГИБДД зафиксировали 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 948 нарушений ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 4 водителей.
За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 54 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 609 случаев превышения скорости.
Также сотрудники ГИБДД зафиксировали 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Птнпнх
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