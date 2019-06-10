Житель Липецкого района предстанет перед судом за убийство супруги и избиение тещи

Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

По версии следствия, вечером 3 марта 2019 года обвиняемый, находясь в своем доме в селе Ленино Липецкого района в состоянии алкогольного опьянения, нанес 43-летней супруге не менее 9 ударов по голове. В конфликт вмешалась теща, заступившись за дочь. Узнав от женщин об их намерении обратиться в правоохранительные органы, пригрозил им убийством.



Супруга не восприняла его слова всерьез, и сообщила о дебоше мужа в полицию. По приезду полицейских мужчина схватил нож и нанес супруге удар в грудную клетку. После чего, проследовал в комнату, где находилась 78-летняя теща, и нанес ей удар ножом в грудную клетку. От полученного ранения хозяйка дома скончалась на месте происшествия еще до приезда бригады «скорой медицинской помощи», а её пожилая мать была экстренно госпитализирована. В настоящее время её жизни и здоровью угрозы нет.



На время предварительного следствия обвиняемый был заключен под стражу. Вину в совершении особо тяжких преступлений признал и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего. Вместе с тем следствием проведена кропотливая работа по сбору и закреплению доказательственной базы, в основе которой показания свидетелей, протоколы следственных действий, результаты судебных экспертиз, свидетельствующих о вменяемости обвиняемого. В настоящее время материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующий передачи в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

