В Грязях задержаны подозреваемые в изнасиловании и убийстве приятеля

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о насильственной смерти 44-летнего местного жителя заключены под стражу двое его знакомых 27 и 56 лет.





По данным следствия, вечером 29 мая 2019 года обвиняемые в компании двух знакомых распивали спиртные напитки в одной из квартир дома по улице Станционная города Грязи. Между 44-летним потерпевшим и 27-летним обвиняемым произошел конфликт, в ходе которого молодой парень руками и ногами избил старшего товарища, нанеся удары ему по голове. Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, 56-летний собутыльник



В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений фигуранты признали и пояснили обстоятельства произошедшего. По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).По данным следствия, вечером 29 мая 2019 года обвиняемые в компании двух знакомых распивали спиртные напитки в одной из квартир дома по улице Станционная города Грязи. Между 44-летним потерпевшим и 27-летним обвиняемым произошел конфликт, в ходе которого молодой парень руками и ногами избил старшего товарища, нанеся удары ему по голове. Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, 56-летний собутыльник совершил в отношении избитого насильственные действия сексуального характера . 30 мая потерпевший скончался. Согласно выводам судмедэкспертов, причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений фигуранты признали и пояснили обстоятельства произошедшего. По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.