Происшествия

сегодня, 19:08

В Грязях задержаны подозреваемые в изнасиловании и убийстве приятеля

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#убийство #изнасилование
В Грязях задержаны подозреваемые в изнасиловании и убийстве приятеля

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о насильственной смерти 44-летнего местного жителя заключены под стражу двое его знакомых 27 и 56 лет.

В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).
 
По данным следствия, вечером 29 мая 2019 года обвиняемые в компании двух знакомых распивали спиртные напитки в одной из квартир дома по улице Станционная города Грязи. Между 44-летним потерпевшим и 27-летним обвиняемым произошел конфликт, в ходе которого молодой парень руками и ногами избил старшего товарища, нанеся удары ему по голове. Воспользовавшись беспомощным состоянием  потерпевшего, 56-летний собутыльник совершил в отношении избитого насильственные действия сексуального характера. 30 мая потерпевший скончался. Согласно выводам судмедэкспертов, причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений фигуранты признали и пояснили обстоятельства произошедшего. По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  В настоящее время проводится комплекс следственных действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
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#убийство #изнасилование

Комментарии (6)

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Дыр

11 минут назад
В грязях могут присунуть
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Леночка

29 минут назад
Давно подозревала,что в Грязях,много латентных .едиков.
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жуть-жуткая!

38 минут назад
Н Е Л Ю Д И !!!!
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Груня

47 минут назад
Уроды
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Гость

56 минут назад
Госпидя, что за * развелась, срочно всех обследовать на скрытый гомосексуализм.
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пенсионерка Приваркина

сегодня, 19:23
да, в Грязях очень суровые соседи , чуть зазеваешься, как впердолють по самые помидоры Ужась што тварится то !
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