По улице 9 мая пошли трамваи

Движение трамвайных вагонов по маршруту №5 «Кольцо 9 мкр - Стан 2000» восстановлено.

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lipetskcity.ru

На прошлой неделе, во время испытания гидравлических сетей на прочность, на улице 9 Мая произошел порыв трубы. Из-за подмыва грунта на проезжей части образовался провал. Движение трамваев здесь закрыли полностью, а для общественного и частного транспорта департаментом дорожного хозяйства и благоустройства в срочном порядке были разработаны альтернативные маршрутыИзначально планировалось, что движение на проблемном участке откроют после Дня России. Однако 6 июня в ходе совещания в мэрии и.о. главы Липецка Евгения Уваркина поставила перед обслуживающей организацией задачу - ускорить ход восстановительных работ.По информации департамента дорожного хозяйства и благоустройства, для проезда автобусов и личного транспорта участок откроется завтра, сообщает пресс-служба администрации Липецка.