Общество

сегодня, 16:12

По улице 9 мая пошли трамваи

4 695
#ремонт #восстановление дороги #
2
По улице 9 мая пошли трамваи

Движение трамвайных вагонов по маршруту №5 «Кольцо 9 мкр - Стан 2000» восстановлено.

На прошлой неделе, во время испытания гидравлических сетей на прочность, на улице 9 Мая произошел порыв трубы. Из-за подмыва грунта на проезжей части образовался провал. Движение трамваев здесь закрыли полностью, а для общественного и частного транспорта департаментом дорожного хозяйства и благоустройства в срочном порядке были разработаны альтернативные маршруты

 Изначально планировалось, что движение на проблемном участке откроют после Дня России. Однако 6 июня в ходе совещания в мэрии и.о. главы Липецка Евгения Уваркина поставила перед обслуживающей организацией задачу - ускорить ход восстановительных работ.

По информации департамента дорожного хозяйства и благоустройства, для проезда автобусов и личного транспорта участок откроется завтра, сообщает пресс-служба администрации Липецка.  

Фото: lipetskcity.ru

4 695
#ремонт #восстановление дороги #
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Принц Ойген

18 минут назад
Жэнька молодец. Всё держится на Жэньке.
ответить

Зрк

сегодня, 16:25
Интересно а когда с трамваев уберут написанные колхозные таблички ручкой неужели не стыдно за город. Почему нельзя поставить электродное табло как в других городах
ответить

Все по закону

сегодня, 16:22
Ещё справедливо будет если Уваркина и квадро купят новую машину вместо утоплинници за свой щет .
ответить

777

сегодня, 16:18
Ура трамвайчики пошли))))))))!!!!!!
ответить

Еще в рубрике

Елецкие студенты стали призерами православной олимпиады
#олимпиада #епархия
2
Елецкие студенты стали призерами православной олимпиады

52 минуты назад

Общество
В Липецке выпал град
#град
24
В Липецке выпал град

сегодня, 14:44

Общество
В Липецке загорелся колошник доменной печи
#пожар
В Липецке загорелся колошник доменной печи

сегодня, 14:41

Общество
В Липецке возможна гроза
#грозовое предупреждение
18
В Липецке возможна гроза

сегодня, 13:19

Общество
Липчане получили подарки за использованные батарейки
#ЭкоПром-Липецк
Липчане получили подарки за использованные батарейки

сегодня, 12:45

Общество
В Липецкой области запустят автоматическую систему определения бедных
#бедность #социальная помощь
87
В Липецкой области запустят автоматическую систему определения бедных

сегодня, 12:28

Общество