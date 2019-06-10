В Липецке у антикафе обнаружен подозрительный предмет

Старый чемодан привлек внимание липчан, которые вызвали полицию

Сегодня у антикафе и парикмахерской на площади Победы,8 (со стороны ул. Крайняя) внимание липчан привлек подозрительный предмет и они вызвали полицию.



На место находки выехали все службы экстренного реагирования города.



При обследовании старого чемодана выяснилось, что он опасности не представляет.

