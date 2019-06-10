Происшествия
19 минут назад
В Липецке у антикафе обнаружен подозрительный предмет
Старый чемодан привлек внимание липчан, которые вызвали полицию
Сегодня у антикафе и парикмахерской на площади Победы,8 (со стороны ул. Крайняя) внимание липчан привлек подозрительный предмет и они вызвали полицию.
На место находки выехали все службы экстренного реагирования города.
При обследовании старого чемодана выяснилось, что он опасности не представляет.
На место находки выехали все службы экстренного реагирования города.
При обследовании старого чемодана выяснилось, что он опасности не представляет.
ССЕЛКИ
Витек
Житель