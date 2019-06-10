Происшествия

19 минут назад

В Липецке у антикафе обнаружен подозрительный предмет

3 364
#подозрительный предмет
В Липецке у антикафе обнаружен подозрительный предмет

Старый чемодан привлек внимание липчан, которые вызвали полицию

Сегодня у антикафе и парикмахерской на площади Победы,8 (со стороны ул. Крайняя) внимание липчан привлек подозрительный предмет и они вызвали полицию.

На место находки выехали все службы экстренного реагирования города.

При обследовании старого чемодана выяснилось, что он опасности не представляет. 
3 364
#подозрительный предмет

Комментарии (3)

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ССЕЛКИ

9 минут назад
У В.О.П.ТОЖ КУЧА ПАКЕТОВ.НАДО ПРОВЕРИТЬ.
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Витек

10 минут назад
Житель, у Артурчика сумка полосатая.
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Житель

11 минут назад
артурчик забыл
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