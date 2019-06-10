Заведующая хлебным магазином в Липецкой области присваивала выручку и продукты

Таким образом она пыталась расплатиться по кредиту

Прокуратура Воловского района провела проверку по факту присвоения денежных средств заведующей одного из сельских магазинов «ТПС ПО «Хлебокомбинат».



Установлено, что в результате ревизии в магазине была выявлена недостача в размере более 78 тыс. рублей.



Заведующая магазином, являющаяся материально-ответственным лицом пояснила, что с осени 2018 года она начала присваивать продукты питания и другие товары из магазина, планируя в последующем погасить путем получения кредита образовавшуюся таким образом задолженность.



Однако указанные действия образуют состав уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ст. 160 ч. 1 УК РФ (присвоение).



В связи с этим прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательных работ на срок до 240 часов, либо исправительных работ на срок до 6 месяцев, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лишения свобод на тот же срок, сообщает прокуратура Липецкой области.

