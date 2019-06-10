Происшествия

сегодня, 14:38

Заведующая хлебным магазином в Липецкой области присваивала выручку и продукты

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Заведующая хлебным магазином в Липецкой области присваивала выручку и продукты

Таким образом она пыталась расплатиться по кредиту

Прокуратура Воловского района провела проверку по факту присвоения денежных средств заведующей одного из сельских магазинов «ТПС ПО «Хлебокомбинат».

Установлено,  что  в результате ревизии в магазине была выявлена недостача в размере более 78 тыс. рублей.

Заведующая магазином, являющаяся материально-ответственным лицом пояснила, что с осени 2018 года она начала присваивать продукты питания и другие товары из магазина, планируя в последующем погасить путем получения кредита образовавшуюся таким образом задолженность.

Однако указанные действия образуют состав уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ст. 160 ч. 1 УК РФ (присвоение).

В связи с этим прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательных работ на срок до 240 часов, либо исправительных работ на срок до 6 месяцев, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лишения свобод на тот же срок, сообщает прокуратура Липецкой области.
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Комментарии (3)

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12 минут назад
Такая мелочь, а шуму столько. Воруют миллиардами и всё прощают.
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ненене

36 минут назад
Сущие копейки другие воруют миллиардами.
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пилотный проект уже работает ))

37 минут назад
лучше сразу с крыши .... )) и беdных станет в 2 раза меньше
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