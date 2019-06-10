Антициклон принесет в Липецкую область кратковременные грозовые дожди

В ближайшие трое суток влияние на погоду в Липецкой области будет оказывать антициклон. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди локального характера. Среднесуточные температуры воздуха составят: 11 и 12 июня - 23-25 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше климатической нормы, 13 июня — 20-22 градуса тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 июня в Липецкой области переменная облачность, местами небольшие, днем в отдельных районах умеренные кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек, при грозах возможны порывы до 15 м/сек. Температура ночью от 13 до 18 градусов тепла, днем составит от 28 до 33 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем от 30 до 32 градусов тепла.



11 июня стал самым теплым в Липецке в 1971 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 4 градуса тепла.



