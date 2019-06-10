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В Липецке возможна гроза

15 2005
#грозовое предупреждение
1
В Липецке возможна гроза

В ближайший час в Липецке ожидается гроза, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.

В МЧС рассказали о правилах поведения при грозе.

"На время грозы рекомендуется отключать в доме все бытовые электроприборы и не пользоваться обычным телефоном, не стоять у окон и дверей, не касаться водопроводных кранов. Проследите, чтобы в помещении не было сквозняка, который может привлечь шаровую молнию. Печку или камин лучше не топить в это время, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью, и вероятность удара молнии в трубу возрастает. В городе постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме. Они имеют надежную защиту в отличие от остановок общественного транспорта. Если таких вариантов нет, нужно переждать грозу, присев на корточки под невысокими насаждениями. Сотовый телефон при нахождении на улице лучше отключить.

Автомобиль является безопасным убежищем и во время грозы лучше его не покидать. Нужно закрыть окна и опустить автомобильную антенну, прекратить движение и переждать непогоду на обочине или на автостоянке, расположившись подальше от высоких деревьев. Велосипед и мотоцикл, наоборот, являются в это время потенциально опасными. Их нужно оставить подальше, уложив на землю и удалившись от них на время грозы на расстояние не меньше 30 метров. Ещё более опасно находиться в тракторе в открытом поле.

Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу, не следует прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них на 30-40 м, т.к. вероятность попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте. Опасность возрастает, если поблизости уже есть деревья, ранее пораженные молнией. Надежное убежище – густой кустарник в лесном массиве. Любителям купаться и рыбачить рекомендуется отойти подальше от водоёма. Не нужно искать укрытие в пойменных кустах. Если вокруг чистое поле, нужно как можно скорее (но не бегом, если гроза уже началась) добраться до ближайшего леса до деревни. При этом стараться обходить стороной одинокие деревья и прочие высокие предметы.

При встрече с шаровой молнией следует сохранять спокойствие и прекратить малейшие движения. Не нужно приближаться к ней, касаться ее чем-либо, так как может произойти взрыв. Не следует убегать от шаровой молнии, потому что возникающий поток воздуха потянет её за собой.

Если ударила молния, то потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом. Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управление МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60"
15 2005
#грозовое предупреждение
1

Комментарии (15)

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123

13 минут назад
можно сказать это сухая гроза, от такой грозы часто загораются леса и частные дома
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valerafromsplus

15 минут назад
Ура-а-а-а!
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Таракан

17 минут назад
Кольцо трубного. ДОЖДЬ! Минут пять уже. Неплохо.
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логин

19 минут назад
Гроза это очень красивое но опасное Явление гроз насчитывается более 50 но мало изученной считается шаровая молния и почему она возникает ученые не пришли к единому мнению
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123

21 минуту назад
Галина, сложно сказать что будет в грязи, это гроза локальная, во всяком случае ничего страшного, опасаться стоит только молнии, а то в башка попадет и .......
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Галина

22 минуты назад
Радиолюбитель, 123 в Грязях что ждать?
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555+

28 минут назад
Кольцо трубного завода поливает минут 20 уже
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Даниил

30 минут назад
Сказанул. Заливает ха-ха
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Гость

36 минут назад
Берёзовая аллея ни капли
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Лтз

47 минут назад
Где вы увидели дождь?хоть бы капнул
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