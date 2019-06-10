Липчане получили подарки за использованные батарейки

44 кг батареек и 18 кг пластика собрал «ЭкоПром-Липецк» на Фестивале спорта. Несмотря на жару, 9 июня в эко гонку вступили 30 участников. Многие приходили сдавать вторсырье целыми семьями. В результате десять самых активных участников получили подарки.

За наибольшее количество батареек получили в подарок универсальный Power bank:

1. Сеитова Елена

2. Сушкова Ксения

3. Артемушкина Елена

4. Глебов Роман

5. Котова Инна

Среди участников по сбору ПЭТ тары спортивными бутылками награждены:

1. Хухлякова Татьяна

2. Ширяева Ирина

3. Куликов Максим

4. Пустовалов Дмитрий

5. Зотов Денис

Команда «ЭкоПром-Липецк» благодарит всех участников за активность в разделении отходов. Общими усилиями мы собрали свыше 2500 батареек. Каждая способна отравить порядка 200 куб метров воды.

Стоит сказать, что все дни проведения фестиваля регоператор обеспечивал раздельный сбор пластика. Всего было вывезено порядка 3 куб метра пластиковых бутылок, из них треть принесли участники акции по сбору ПЭТ.

Собранный пластик и батарейки направятся на безопасную утилизацию на специальные перерабатывающие заводы.

АО «ЭкоПром-Липецк»



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