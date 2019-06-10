Суд признал незаконными действия ПАО «Квадра» по начислению долга пострадавшему от «Городских касс»

В органы прокуратуры продолжают поступать обращения граждан, пострадавших от мошеннических действий ООО «Городская касса», с просьбой защитить их права в споре с ресурсоснабжающей организацией.

Так, в прокуратуру Правобережного района г. Липецка обратился липчанин, инвалид 3 группы, оплативший в 2015 г. через пункт оплаты ООО «Городская касса» коммунальную услугу, поставленную филиалом ПАО "Квадра"-"Восточная генерация".



Однако денежные средства на расчетный счет филиала ПАО "Квадра"-"Восточная генерация" не поступили, в связи с чем с указанного времени по настоящий день ресурсоснабжающая организация в платежном документе указывает на наличие задолженности.



Неоднократные обращения заявителя в филиал ПАО "Квадра"-"Восточная генерация" и в контролирующие органы о признании задолженности по оплате коммунального ресурса отсутствующей стались без удовлетворения.



Между тем, в платежном документе, выставленном заявителю, в числе способов оплаты была указана возможность оплаты через ООО «Городская касса».



Гражданин добросовестно оплатил коммунальную услугу предложенным способом.



В этой связи ресурсоснабжающая организация необоснованно начисляла задолженность.



Ранее прокуратура уже неоднократно разъясняла, что граждане, оплатив поставленный коммунальный ресурс предложенным им способом, добросовестно исполнили обязательства перед ресурсоснабжающей организацией.



Факт поступления (не поступления) денежных средств на расчетный счет ресурсоснабжающей организации, либо ее платежному агенту по смыслу Закона "О защите прав потребителей" не имеет правового значения поскольку Закон связывает факт выполнения потребителем своей обязанности с моментом внесения денежных средств (ст.37 Закона).



В марте 2018 г. арбитражный суд признал позицию прокуратуры по данному вопросу законной и обоснованной.



Решение суда было обжаловано ресурсоснабжающей организацией сначала в апелляционном, а потом и в кассационном порядке.

Однако высшие судебные инстанции также согласились с позицией прокуратуры.

Таким образом, заявитель, являясь добросовестным плательщиком, оплатив через пункт оплаты ООО «Городская касса» денежные средства, исполнил обязательства перед ресурсоснабжающей организацией в момент внесения денежных средств в ООО «Городская касса».



При таких обстоятельствах вина потребителя в нарушении права филиала ПАО "Квадра"-"Липецкая генерация" на своевременную и в полном объёме оплату услуг тепло-водоснабжения - отсутствует.



По результатам проверки прокурор предъявил иск суд в интересах заявителя о признании действий ПАО "Квадра-Генерирующая компания" филиал ПАО "Кквадра"- "Липецкая генерация" по начислению задолженности за отопление неправомерными.



Решением суда требования прокурора города удовлетворены.

