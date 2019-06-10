Происшествия

51 минуту назад

Прокуратура подала в суд на наркомана с требованием лишения его водительских прав

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#наркомания #
Прокуратура подала в суд на наркомана с требованием лишения его водительских прав

Водитель из Станового принимал наркотики и выпивал

В рамках надзора за исполнением федерального законодательства о безопасности дорожного движения прокуратура Становлянского района выявила факт управления жителем с. Становое транспортным средством при наличии медицинских противопоказаний для водительской деятельности.

Установлено, что в 2018 г. ОГИБДД ОМВД России по Становлянскому району ответчику было выдано водительское удостоверение категории «В,В1,М».

Однако, как выяснилось в ходе проверки, он состоит на наркологическом диспансерном учете с диагнозом: «Употребление каннабиоидов с вредными последствия».

Кроме того, указанный гражданин злоупотребляет спиртными напитками, допуская управление автомобилем в состоянии опьянения.

Наличие у такого лица водительских прав ставит под угрозу права и законные интересы добросовестных участников дорожного движения.

Постановлением Правительства РФ № 377 от 28.04.1993 утвержден перечень медицинских противопоказаний для осуществления деятельности, связанной с источником повышенной опасности, включающий наркоманию и алкоголизм.

Действуя в интересах населения, прокурор обратился в суд с требованием прекратить действие права ответчика на управление транспортным средством, сообщает прокуратура Липецкой области.

Фото: gazeta-newlife.ru

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#наркомания #

Комментарии (1)

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Не понимаю

33 минуты назад
Так он нарик или просто курил ?
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