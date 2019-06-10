Прокуратура подала в суд на наркомана с требованием лишения его водительских прав

Водитель из Станового принимал наркотики и выпивал

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gazeta-newlife.ru

В рамках надзора за исполнением федерального законодательства о безопасности дорожного движения прокуратура Становлянского района выявила факт управления жителем с. Становое транспортным средством при наличии медицинских противопоказаний для водительской деятельности.Установлено, что в 2018 г. ОГИБДД ОМВД России по Становлянскому району ответчику было выдано водительское удостоверение категории «В,В1,М».Однако, как выяснилось в ходе проверки, он состоит на наркологическом диспансерном учете с диагнозом: «Употребление каннабиоидов с вредными последствия».Кроме того, указанный гражданин злоупотребляет спиртными напитками, допуская управление автомобилем в состоянии опьянения.Наличие у такого лица водительских прав ставит под угрозу права и законные интересы добросовестных участников дорожного движения.Постановлением Правительства РФ № 377 от 28.04.1993 утвержден перечень медицинских противопоказаний для осуществления деятельности, связанной с источником повышенной опасности, включающий наркоманию и алкоголизм.Действуя в интересах населения, прокурор обратился в суд с требованием прекратить действие права ответчика на управление транспортным средством, сообщает прокуратура Липецкой области.