Происшествия
51 минуту назад
Прокуратура подала в суд на наркомана с требованием лишения его водительских прав
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Водитель из Станового принимал наркотики и выпивал
В рамках надзора за исполнением федерального законодательства о безопасности дорожного движения прокуратура Становлянского района выявила факт управления жителем с. Становое транспортным средством при наличии медицинских противопоказаний для водительской деятельности.
Установлено, что в 2018 г. ОГИБДД ОМВД России по Становлянскому району ответчику было выдано водительское удостоверение категории «В,В1,М».
Однако, как выяснилось в ходе проверки, он состоит на наркологическом диспансерном учете с диагнозом: «Употребление каннабиоидов с вредными последствия».
Кроме того, указанный гражданин злоупотребляет спиртными напитками, допуская управление автомобилем в состоянии опьянения.
Наличие у такого лица водительских прав ставит под угрозу права и законные интересы добросовестных участников дорожного движения.
Постановлением Правительства РФ № 377 от 28.04.1993 утвержден перечень медицинских противопоказаний для осуществления деятельности, связанной с источником повышенной опасности, включающий наркоманию и алкоголизм.
Действуя в интересах населения, прокурор обратился в суд с требованием прекратить действие права ответчика на управление транспортным средством, сообщает прокуратура Липецкой области.
Фото: gazeta-newlife.ru
Установлено, что в 2018 г. ОГИБДД ОМВД России по Становлянскому району ответчику было выдано водительское удостоверение категории «В,В1,М».
Однако, как выяснилось в ходе проверки, он состоит на наркологическом диспансерном учете с диагнозом: «Употребление каннабиоидов с вредными последствия».
Кроме того, указанный гражданин злоупотребляет спиртными напитками, допуская управление автомобилем в состоянии опьянения.
Наличие у такого лица водительских прав ставит под угрозу права и законные интересы добросовестных участников дорожного движения.
Постановлением Правительства РФ № 377 от 28.04.1993 утвержден перечень медицинских противопоказаний для осуществления деятельности, связанной с источником повышенной опасности, включающий наркоманию и алкоголизм.
Действуя в интересах населения, прокурор обратился в суд с требованием прекратить действие права ответчика на управление транспортным средством, сообщает прокуратура Липецкой области.
Фото: gazeta-newlife.ru
1 528
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