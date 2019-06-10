Липчанка выгнала малолетнего сына в феврале на мороз

Прокурор Правобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту ненадлежащего исполнения родителем обязанностей по воспитанию ребенка, сопряженного с жестоким обращением с ним.

По версии следствия, липчанка, мать несовершеннолетнего ребенка, ведет антиобщественный образ жизни, злоупотребляет спиртным, применяет антипедагогические методы «воспитания» сына.



Так, в феврале 2018 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время она выгнала полураздетого сына из квартиры и не пускала его домой.



На шум отреагировали соседи, которые приютили ребенка и вызвали полицию.



Обвиняемая неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына, по иску прокурора была ограничена в родительских правах, однако своего поведения по отношению к ребенку не изменила.



В ходе следствия ей предъявлено обвинение по ст.156 УК РФ.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 440 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. сообщает прокуратура Липецкой области.

