Общество

сегодня, 11:28

Липчанка выгнала малолетнего сына в феврале на мороз

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#ненадлежащее воспитание
Липчанка выгнала малолетнего сына в феврале на мороз

Прокурор Правобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту ненадлежащего исполнения родителем обязанностей по воспитанию ребенка, сопряженного с жестоким обращением с ним.

По версии следствия, липчанка, мать несовершеннолетнего ребенка, ведет антиобщественный образ жизни, злоупотребляет спиртным, применяет антипедагогические методы «воспитания» сына.

Так, в феврале 2018 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время она выгнала полураздетого сына из квартиры и не пускала его домой.

На шум отреагировали соседи, которые приютили ребенка и вызвали полицию.

Обвиняемая неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына, по иску прокурора была ограничена в родительских правах, однако своего поведения по отношению к ребенку не изменила.

В ходе следствия ей предъявлено обвинение по ст.156 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 440 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. сообщает прокуратура Липецкой области.
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#ненадлежащее воспитание

Комментарии (3)

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Monster

53 минуты назад
Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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Губерния

58 минут назад
Даст же Бог детей дуракам.
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Зато "ожемать"!!!

сегодня, 11:48
Там наверняка ещё несколько штук детей таких несчастных
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