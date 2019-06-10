Полуторогодовалая девочка пострадала в ДТП в Липецкой области

Пятеро детей получили травмы в автоавариях за минувшие выходные. Двое взрослых погибли.

Седьмого июня в Становлянском районе около двух часов ночи на трассе «Дон» 34-летняя женщина за рулем «Ниссана», по предварительным данным, не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение. В результате ее полуторагодовалая пассажирка, которая ехала в детском удерживающем устройстве, с травмами была доставлена в больницу.



В тот же день в Липецком районе в пять часов утра на автодороге Крутые Хутора – Частая Дубрава 35-летний водитель мопеда не справился с управлением и съехал с дороги. В результате мужчина с травмами был доставлен в больницу, и после оказания помощи отпущен. Его 41-летний пассажир госпитализирован.



Тогда же в Усманском районе в селе Пашково около полудня на улице Садовой 53-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся в реку. Сам водитель и его 54-летний пассажир от полученных травм скончались на месте.



7 июня в Грязинском районе в девять часов вечера на автодороге Кубань – Княжья Байгора 26-летний водитель «Ауди», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом под управлением 28-летнего мотоциклиста, который с травмой госпитализирован.



8 июня в Липецке в начале седьмого вечера на проспекте 60 лет СССР 15-летний водитель мопеда, не имеющий водительского удостоверения, столкнулся с автобусом ПАЗ под управлением 53-летнего мужчины. В результате подросток получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.



В тот же день на автодороге «Дон» в три часа ночи 48-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением и врезался в световую опору. В результате происшествия пострадали четыре пассажира иномарки, в том числе трое несовершеннолетних детей. Все они с травмами были доставлены в больницу.



В тот же день в Задонском районе в селе Уткино в половине десятого вечера на улице Школьной 20-летний водитель ВАЗ-2107, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мопедом под управлением 16-летнего подростка. В ДТП пострадали водитель мопеда и его 12-летний пассажир. С травмами их госпитализировали.



Девятого июня в Грязях в три часа дня на улице Чапаева 38-летний водитель ВАЗ-2115, по предварительным данным, нарушил очередность проезда и столкнулся с «Ладой-Грантой» под управлением 30-летнего мужчины. В ДТП пострадали водитель и пассажирка «пятнадцатой», а так же две пассажирки «Гранты». Все они были доставлены в больницу.

