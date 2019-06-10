Происшествия

сегодня, 08:29

Ура! Каникулы! Школьники попадаются на кражах

4 1406
#кража
Ура! Каникулы! Школьники попадаются на кражах

Полицейские задержали двух несовершеннолетних воришек

Отделом полиции № 8 УМВД России по Липецку установлен предполагаемый участник кражи велосипеда из подъезда дома по ул.Космонавтов – 14-летний учащийся средней школы.

УМВД России по Липецку установлен предполагаемый участник кражи автомагнитолы и усилителя из автомобиля, принадлежащего 22-летнему гражданину – 16-летний учащийся средней школы.
4 1406
#кража

Комментарии (4)

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16 минут назад
В наше время так не воровали !
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Это не школьники,

24 минуты назад
А шкодникик. Ремня им взвалить, шоб жепа горела. Тогда головой будут думать о последствиях.
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ИГНАТЬЕВ

сегодня, 08:57
Что же с тобой велики сделали...
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Орлята учатся летать

сегодня, 08:57
Нужно школьников устраивать на работу на каникулах с 14 лет .
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