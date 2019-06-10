Происшествия
сегодня, 08:29
Ура! Каникулы! Школьники попадаются на кражах
Полицейские задержали двух несовершеннолетних воришек
Отделом полиции № 8 УМВД России по Липецку установлен предполагаемый участник кражи велосипеда из подъезда дома по ул.Космонавтов – 14-летний учащийся средней школы.
УМВД России по Липецку установлен предполагаемый участник кражи автомагнитолы и усилителя из автомобиля, принадлежащего 22-летнему гражданину – 16-летний учащийся средней школы.
УМВД России по Липецку установлен предполагаемый участник кражи автомагнитолы и усилителя из автомобиля, принадлежащего 22-летнему гражданину – 16-летний учащийся средней школы.
Началось !
Это не школьники,
ИГНАТЬЕВ
Орлята учатся летать