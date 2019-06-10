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7 минут назад

Глава МИД Греции раскритиковал санкции против России

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Глава МИД Греции раскритиковал санкции против России
Греция настаивает на том, что санкционное давление мешает выстраиванию диалога между Россией и Евросоюзом и хочет стать связующим звеном между ними. С таким заявлением в интервью «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава МИД Греции Йоргос Катругалос. 

«Мы бы хотели стать неким мостиком, проводником между Россией и ЕС. На наш взгляд, ни о какой системе безопасности в Европе без российского участия не может быть и речи. Именно поэтому Москву необходимо вернуть в число архитекторов данной системы», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Москва и Афины активно работают над двусторонними отношениями, которые сейчас можно оценить как дружеские. При этом он указал, что в числе сфер, ребующих улучшения, находится торговля.

«Безусловно, одним из препятствий стали российские контрсанкции в отношении стран ЕС, — сказал Катругалос. — Мы считаем, что такие меры являются не лучшим способом решения проблем, и про эту нашу позицию знают в Брюсселе. Санкции повлияли на экономику страны, но, как я сказал ранее, у Греции и России есть воля к тому, чтобы изменить ситуацию».

В то же время министр отметил, что потенциальная отмена виз между странами «поможет улучшить отношения между людьми». По его словам, из-за большого спроса при выдаче виз случаются просрочки, «поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы эту систему усовершенствовать», пишут "Известия".

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