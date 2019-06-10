В Липецке подростки разбили машину

Иномарке помяли крышу скинутой с крыши многоэтажного дома бутылкой

В редакцию GOROD48 жители дома №31 по улице Ленина предоставили видео задержания с поличным трех подростков – двух девочек и парня. Вечером 9 июня подростки скинули стеклянную бутылку с крыши этого дома на автомобиль и помяли крышу.



За день до этого, кто-то с крыши скинул бутылку на другой автомобиль, разбив у него лобовое стекло. Жильцы уверены, что это тоже дело рук задержанной группы подростков.



На место происшествия были вызваны родители подростков. С ними владельцы машины пытались договориться о компенсации за ремонт машины. Но родители отказались, предложив починить крышу самостоятельно, при помощи так называемой «присоски». Тогда владельцы автомобиля вызвали полицию. Но родители и дети с места происшествия скрылись.



Жильцы дома считают это не совсем умным поступком, так как видеоматериалы (имеются в редакции GOROD48) уже сегодня будут переданы в полицию. Место учебы и проживания подростков также известны.



