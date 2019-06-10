Происшествия

29 минут назад

В Липецке подростки разбили машину

4 835
#хулиганство
В Липецке подростки разбили машину

Иномарке помяли крышу скинутой с крыши многоэтажного дома бутылкой

В редакцию GOROD48 жители дома №31 по улице Ленина предоставили видео задержания с поличным трех подростков – двух девочек и парня. Вечером 9 июня подростки скинули стеклянную бутылку с крыши этого дома на автомобиль и помяли крышу.

За день до этого, кто-то с крыши скинул бутылку на другой автомобиль, разбив у него лобовое стекло. Жильцы уверены, что это тоже дело рук задержанной группы подростков.

На место происшествия были вызваны родители подростков. С ними владельцы машины пытались договориться о компенсации за ремонт машины.  Но родители отказались, предложив починить крышу самостоятельно,  при помощи так называемой «присоски». Тогда владельцы автомобиля вызвали полицию. Но родители и дети с места происшествия скрылись.

Жильцы дома считают это не совсем умным поступком, так как видеоматериалы (имеются в редакции GOROD48) уже сегодня будут переданы в полицию. Место учебы и проживания подростков также известны.  

4 835
#хулиганство

Комментарии (5)

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42 секунды назад
Прилюдно
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48

3 минуты назад
Бредовая статья, нарушающая законодательство РФ. вы докажите их вину, потом уже выкладывайте обвинительные статьи. В суд на вас!
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Перри Мэйсон

4 минуты назад
«анижедети»...
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комментарий

9 минут назад
Родителям этих тупоголовых скинуть на их машины бутылку и пусть выправляют
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Ксю

12 минут назад
Уроды моральные они и их родители .. по полной с них взять за ремонт авто , ещё и за моральный ущерб .. назвать их фамилии и фото разместить , чтоб знали все этих засранцев ..
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