В Липецке молния ударила в многоэтажный дом

После попадания молнии в крышу дома, с высоты 15 этажа на землю обрушилась штукатурка

Сегодня во время грозы в Липецке, молния ударила в крышу 15-этажного дома на проспекте Победы,93А.



По словам жильцов дома, молния попала в угол крыши. Обломки кирпичей и куски штукатурки упали на землю. Никто не пострадал.



Место падения кирпичей сотрудники МЧС оградили сигнальной лентой.

