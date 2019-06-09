Происшествия

сегодня, 20:08

В Липецке молния ударила в многоэтажный дом

11 2842
#молния #дом #
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В Липецке молния ударила в многоэтажный дом

После попадания молнии в крышу дома, с высоты 15 этажа на землю обрушилась штукатурка

Сегодня во время грозы в Липецке, молния ударила в крышу 15-этажного дома на проспекте Победы,93А.

По словам жильцов дома, молния попала в угол крыши. Обломки кирпичей и куски штукатурки упали на землю. Никто не пострадал.

Место падения кирпичей сотрудники МЧС оградили сигнальной лентой.
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11 2842
#молния #дом #
1

Комментарии (11)

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А была бы

2 минуты назад
Стена мокрая - мокрая,Да бабушка, божий одуванчик из окошка выглядывала бы , Расставив широко руки на отливе окна , Разность потанцеалов ( В простонародии шаговое напряжение ), И бабушкой бы меньше , А пенсионный фонд стал бы больше !, Однако физика , В России однако ЕГЭ !.
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Вот жкх

10 минут назад
Вот и громоотвод !?, Никто за ним не следит !???.
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Дмитрий

35 минут назад
Светлана, наливал пиво у киоска,Старый мельник,видел как молния ударила в дом,как-то страшно стало
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НЛМК

46 минут назад
Какая нах гроза?духота
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Олех Питрович

53 минуты назад
В этом доме Артемон живет ?
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Светлана

сегодня, 20:39
Будьте корректны! Упали кирпичики, и не с ,,12'' этажа, а более точнее с самого верха пятнадцатого техэтажа, я как раз живу в этом доме, на 14 этаже!
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Дебил с 50 школы

сегодня, 20:37
Алкаш, а велодорожки где?
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селюк

сегодня, 20:37
Алкаш, да вон егорка твой сплавил на металлолом за канистру максимки ещё в 2004 году, чо, забыл чтоль?
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///

сегодня, 20:36
Все усилители на крыше, это риск...до поры до времени, не дай бог...
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Алкаш

сегодня, 20:28
А где громоотводы?
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