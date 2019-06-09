Происшествия
сегодня, 20:08
В Липецке молния ударила в многоэтажный дом
После попадания молнии в крышу дома, с высоты 15 этажа на землю обрушилась штукатурка
Сегодня во время грозы в Липецке, молния ударила в крышу 15-этажного дома на проспекте Победы,93А.
По словам жильцов дома, молния попала в угол крыши. Обломки кирпичей и куски штукатурки упали на землю. Никто не пострадал.
Место падения кирпичей сотрудники МЧС оградили сигнальной лентой.
По словам жильцов дома, молния попала в угол крыши. Обломки кирпичей и куски штукатурки упали на землю. Никто не пострадал.
Место падения кирпичей сотрудники МЧС оградили сигнальной лентой.
А была бы
Вот жкх
Дмитрий
НЛМК
Олех Питрович
Светлана
Дебил с 50 школы
селюк
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Алкаш