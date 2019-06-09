Общество

20 минут назад

В Липецкой области одни из самых низких цен на авиаперелеты

3 120
#аэропорт #авиация #цены
В Липецкой области одни из самых низких цен на авиаперелеты

Северная Осетия, Калмыкия и Липецкая область - регионы с самыми низкими ценами на перелеты по России. Дороже всего путешествовать по стране жителям Чукотки, Приморского края и Якутии

Эксперты проанализировали стоимость забронированных авиабилетов на лето и нашли регионы с самым низким и самым высоким средним чеком на перелеты.

Так, средняя стоимость билетов туда-обратно по России в июне-августе с учетом раннего бронирования (оно началось в январе) из Владикавказа составила 4 100 рублей, из Элисты – 5 800 рублей, из Липецка – 6 200 рублей.

Для жителей дальневосточных регионов билеты по России обошлись в пять-шесть раз дороже: из Анадыря – в 41 300 рубля, из Владивостока – в 35 500 рублей, из Якутска – в 33 800 рублей.

Регион с самыми доступными ценами на перелеты за границу – это Ростовская область. В среднем ее жители заплатили за авиабилеты туда-обратно 12 900 рублей. Далее идут Кабардино-Балкария (14 300 рублей), Брянская область (16 000 рубля), Калининградская область (16 000 рублей) и Краснодарский край (16 000 рублей).

Дороже всего путешествовать за границу жителям Дальнего Востока. Возглавляет "антирейтинг" регионов Якутия: в среднем путешественники платили за авиаперелет за границу 46 000 рублей. Далее в списке - Кемеровская область (39 000 рублей), Читинская область (38 000 рублей), Бурятия (37 000 рублей) и Красноярский край (33 200 рублей), сообщает obyektiv.press со ссылкой на сервис Biletix.
3 120
#аэропорт #авиация #цены

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Туда- сюда!

7 минут назад
Обратно, о боже , как приятно !, Сам Путин свечу держит! ( Заздравие ,наверно ?).
ответить

Roker

10 минут назад
Что значит,туда-обратно?Можно лететь в Москву,а можно в Читу.Разница огромная.
ответить

Каждый липчанин

11 минут назад
Берет с собой в полёт ромашку!. Долечу не долечу !. Путинская рулетка !.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке проходит «мультяшный» парад
#парад #шествие
12
В Липецке проходит «мультяшный» парад

47 минут назад

Общество
А знаете ли вы, что в центре Липецка стоит церковь, которая использовалось как тюрьма?
#знаете ли вы #краеведение
7
А знаете ли вы, что в центре Липецка стоит церковь, которая использовалось как тюрьма?

сегодня, 10:00

Общество
В Ельце прошли кавалерийские игры
#фестиваль #историческая реконструкция
3
В Ельце прошли кавалерийские игры

сегодня, 09:35

Общество
Девяти липецким компаниям рекомендовали повысить зарплаты работникам
#зарплата
95
Девяти липецким компаниям рекомендовали повысить зарплаты работникам

вчера, 10:33

Общество
Игорь Артамонов предложил усилить государственную поддержку семей с детьми
#Игорь Артамонов #нацпроекты #рождаемость
Игорь Артамонов предложил усилить государственную поддержку семей с детьми

07.06.2019 18:35

Общество
В субботу жара до +32
11
В субботу жара до +32

07.06.2019 17:55

Общество