В Липецкой области одни из самых низких цен на авиаперелеты

Северная Осетия, Калмыкия и Липецкая область - регионы с самыми низкими ценами на перелеты по России. Дороже всего путешествовать по стране жителям Чукотки, Приморского края и Якутии

Эксперты проанализировали стоимость забронированных авиабилетов на лето и нашли регионы с самым низким и самым высоким средним чеком на перелеты.



Так, средняя стоимость билетов туда-обратно по России в июне-августе с учетом раннего бронирования (оно началось в январе) из Владикавказа составила 4 100 рублей, из Элисты – 5 800 рублей, из Липецка – 6 200 рублей.



Для жителей дальневосточных регионов билеты по России обошлись в пять-шесть раз дороже: из Анадыря – в 41 300 рубля, из Владивостока – в 35 500 рублей, из Якутска – в 33 800 рублей.



Регион с самыми доступными ценами на перелеты за границу – это Ростовская область. В среднем ее жители заплатили за авиабилеты туда-обратно 12 900 рублей. Далее идут Кабардино-Балкария (14 300 рублей), Брянская область (16 000 рубля), Калининградская область (16 000 рублей) и Краснодарский край (16 000 рублей).



Дороже всего путешествовать за границу жителям Дальнего Востока. Возглавляет "антирейтинг" регионов Якутия: в среднем путешественники платили за авиаперелет за границу 46 000 рублей. Далее в списке - Кемеровская область (39 000 рублей), Читинская область (38 000 рублей), Бурятия (37 000 рублей) и Красноярский край (33 200 рублей), сообщает obyektiv.press со ссылкой на сервис Biletix.

