Общество
48 минут назад
В Липецке проходит «мультяшный» парад
В городе отмечают праздник, перенесенный с 1 июня
Сегодня в Липецке проходят отложенные более чем на неделю праздничные мероприятия, посвященные международному Дню защиты детей.
Празднования должны были пройти еще в позапрошлую субботу, но в этот день в Липецке лил сильный дождь, гремел гром и сверкала гроза, поэтому организаторы отсрочили праздник до 9 июня.
Сегодня же в городе пройдет целый ряд мероприятий на Городище, Соборной площади, в парках и скверах.
Только что с Соборной площади стартовал парад героев «Союзмультфильма». Аниматоры в костюмах, липчане, дети в масках мультгероев объединились в колонну и отправились от Соборной площади до Городища.
Празднования должны были пройти еще в позапрошлую субботу, но в этот день в Липецке лил сильный дождь, гремел гром и сверкала гроза, поэтому организаторы отсрочили праздник до 9 июня.
Сегодня же в городе пройдет целый ряд мероприятий на Городище, Соборной площади, в парках и скверах.
Только что с Соборной площади стартовал парад героев «Союзмультфильма». Аниматоры в костюмах, липчане, дети в масках мультгероев объединились в колонну и отправились от Соборной площади до Городища.
Перри Мейсон
Россия Путина
Такую бы
А они садо-мазо,
Мчс
Начинаем парад- карнавал!
В такую жару,
В такую жару,
Мультик
!!!