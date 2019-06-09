В Липецке проходит «мультяшный» парад

В городе отмечают праздник, перенесенный с 1 июня

Сегодня в Липецке проходят отложенные более чем на неделю праздничные мероприятия, посвященные международному Дню защиты детей.Празднования должны были пройти еще в позапрошлую субботу, но в этот день в Липецке лил сильный дождь, гремел гром и сверкала гроза, поэтому организаторы отсрочили праздник до 9 июня.Сегодня же в городе пройдет целый ряд мероприятий на Городище, Соборной площади, в парках и скверах.Только что с Соборной площади стартовал парад героев «Союзмультфильма». Аниматоры в костюмах, липчане, дети в масках мультгероев объединились в колонну и отправились от Соборной площади до Городища.