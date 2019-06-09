Общество

48 минут назад

В Липецке проходит «мультяшный» парад

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#парад #шествие
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В Липецке проходит «мультяшный» парад

В городе отмечают праздник, перенесенный с 1 июня

Сегодня в Липецке проходят отложенные более чем на неделю праздничные мероприятия, посвященные международному Дню защиты детей. 

Празднования должны были пройти еще в позапрошлую субботу, но в этот день в Липецке лил сильный дождь, гремел гром и сверкала гроза, поэтому организаторы отсрочили праздник до 9 июня.

Сегодня же в городе пройдет целый ряд мероприятий на Городище, Соборной площади, в парках и скверах.

Только что с Соборной площади стартовал парад героев «Союзмультфильма». Аниматоры в костюмах, липчане, дети в масках мультгероев объединились в колонну и отправились от Соборной площади до Городища. 


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#парад #шествие
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Комментарии (12)

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Перри Мейсон

2 минуты назад
Уже кто-нибудь написал "Лучше бы дороги сторожили.."?
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Россия Путина

10 минут назад
Страна- "невыученных уроков" !.
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Такую бы

21 минуту назад
Толпу на митинге против пенсионного возраста! , Тупые бараны !. Сейчас празднуйте ,потом слёзы будете лить !.
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А они садо-мазо,

21 минуту назад
Мчс,
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Мчс

23 минуты назад
Мы предупреждали о жаре, куда вы с детьми в костюмах пошли?
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Начинаем парад- карнавал!

27 минут назад
Приветствую , Вас, товарищи маски!
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В такую жару,

28 минут назад
Все праздники должны быть у водоемов или в лесу.Идиоты
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В такую жару,

29 минут назад
Только по парадам и ходить
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Мультик

33 минуты назад
Конечно специально. Опять бюджетники массвость создают
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!!!

36 минут назад
При всем уважении к организаторам..... лица у людей какие то грусные, как будто их специально вывели под окна администрации и одели одинаковые мультяшные колпаки, а детей одели в новогодние наряды. Может конечно я ошибаюсь..... а может первый блин комом....
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