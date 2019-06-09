Спорт

59 минут назад

Липецкий легкоатлет выиграл чемпионат ЦФО с личным рекордом

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#Легкая атлетика
Липецкий легкоатлет выиграл чемпионат ЦФО с личным рекордом

Для того чтобы победить, Андрею Ефремову пришлось бежать, как никогда в жизни.

В Смоленске стартовали чемпионат и первенство Центрального федерального округа (ЦФО) по легкой атлетике среди юниоров, и липчане уже открыли счет медалям.

Первое «золото» положил в копилку команды в беге на 400 метров 23-летний Андрей Ефремов (на фото №307). Конкуренция в финале была очень серьезной: все призеры «выбежали» из 47 секунд. Для того, чтобы победить Ефремову потребовалось установить личный рекорд, и он в итоге пробежал один круг по стадиону так, как никогда в жизни – за 46,54 секунды, улучшив свое прежнее лучшее достижение на 2 сотых секунды.

В юниорском зачете медаль нашему региону принес 18-летний Максим Заднов, который занял 3-е место в прыжках в высоту с очень приличным результатом – 206 см.

Андрей Ефремов считается одной из восходящих «звезд» липецкой легкой атлетики. На юниорском уровне дважды становился призером первенств России (2015, 2017 гг.). Победитель первенства Европы среди юниоров в эстафете 4х400 метров (2015 г. Швеция). Ключевую роль в его становлении сыграл самый известный липецкий тренер Борис Клюжев (1946-2018).

185
#Легкая атлетика

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