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сегодня, 09:45

Лукашенко угрожают свержением

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У белорусского президента Александра Лукашенко в ближайшее время могут возникнуть большие проблемы. Дело все в том, что против него готовится самый настоящий заговор. Его оппоненты уже придумали план по его свержению.

Этим открыто занялся бывший заключенный, известный общественный активист и правозащитник Николай Автухович. Он официально призывает всех неравнодушных граждан жертвовать деньги на деятельность «Комитета солидарности».

Учитывая, что Автухович ранее публиковал открытое обращение к Лукашенко, где требовал его уйти в отставку в течение 30 дней, новое заявление — предупреждение.

Очевидно, оппозиционер не намерен отойти в сторону. Он заинтересован в том, чтобы собрать банду единомышленников и действовать по сценарию переворота.

Причем делает это Николай Автухович недвусмысленно.

«Власти сами ведут войну против своего народа и навязывают нам противостояние в условиях подполья. Но, в отличие от режима Лукашенко, мы признаем наивысшей ценностью жизнь человека. Поэтому я заранее отвергаю любые попытки обвинить нас в терроризме и применении неоправданного насилия», — заявил экс-заключенный.

Не исключено, что за этой фигурой стоят и западные политтехнологи. Не зря Автухович заявил о наличие профессионалов в своей команде.

«Мы будем решать проблему вседозволенности власти сами, с помощью профессионалов очень высокого уровня. Мы просим проявить солидарность в сборе средств на подготовку наших акций и самих перемен в Беларуси», — подчеркнул оппозиционер.

Нет никаких сомнений, что это прямая угроза «режиму Лукашенко». С учетом того, что белорусский президент так и не может окончательно определиться во внешней политике, над ним нависла серьезная угроза, сообщает rusvesna.su

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