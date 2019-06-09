Лукашенко угрожают свержением

У белорусского президента Александра Лукашенко в ближайшее время могут возникнуть большие проблемы. Дело все в том, что против него готовится самый настоящий заговор. Его оппоненты уже придумали план по его свержению.









Учитывая, что Автухович ранее публиковал открытое обращение к Лукашенко, где требовал его уйти в отставку в течение 30 дней, новое заявление — предупреждение.



Очевидно, оппозиционер не намерен отойти в сторону. Он заинтересован в том, чтобы собрать банду единомышленников и действовать по сценарию переворота.



Причем делает это Николай Автухович недвусмысленно.



«Власти сами ведут войну против своего народа и навязывают нам противостояние в условиях подполья. Но, в отличие от режима Лукашенко, мы признаем наивысшей ценностью жизнь человека. Поэтому я заранее отвергаю любые попытки обвинить нас в терроризме и применении неоправданного насилия», — заявил экс-заключенный.



Не исключено, что за этой фигурой стоят и западные политтехнологи. Не зря Автухович заявил о наличие профессионалов в своей команде.



«Мы будем решать проблему вседозволенности власти сами, с помощью профессионалов очень высокого уровня. Мы просим проявить солидарность в сборе средств на подготовку наших акций и самих перемен в Беларуси», — подчеркнул оппозиционер.



Нет никаких сомнений, что это прямая угроза «режиму Лукашенко». С учетом того, что белорусский президент так и не может окончательно определиться во внешней политике, над ним нависла серьезная угроза, сообщает



Этим открыто занялся бывший заключенный, известный общественный активист и правозащитник Николай Автухович. Он официально призывает всех неравнодушных граждан жертвовать деньги на деятельность «Комитета солидарности».Учитывая, что Автухович ранее публиковал открытое обращение к Лукашенко, где требовал его уйти в отставку в течение 30 дней, новое заявление — предупреждение.Очевидно, оппозиционер не намерен отойти в сторону. Он заинтересован в том, чтобы собрать банду единомышленников и действовать по сценарию переворота.Причем делает это Николай Автухович недвусмысленно.«Власти сами ведут войну против своего народа и навязывают нам противостояние в условиях подполья. Но, в отличие от режима Лукашенко, мы признаем наивысшей ценностью жизнь человека. Поэтому я заранее отвергаю любые попытки обвинить нас в терроризме и применении неоправданного насилия», — заявил экс-заключенный.Не исключено, что за этой фигурой стоят и западные политтехнологи. Не зря Автухович заявил о наличие профессионалов в своей команде.«Мы будем решать проблему вседозволенности власти сами, с помощью профессионалов очень высокого уровня. Мы просим проявить солидарность в сборе средств на подготовку наших акций и самих перемен в Беларуси», — подчеркнул оппозиционер.Нет никаких сомнений, что это прямая угроза «режиму Лукашенко». С учетом того, что белорусский президент так и не может окончательно определиться во внешней политике, над ним нависла серьезная угроза, сообщает rusvesna.su