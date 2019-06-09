В мире

9 минут назад

Козак сообщил о тайных переговорах о смене внешней политики Молдавии

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Лидер Демпартии Молдавии, бизнесмен Владимир Плахотнюк, намеревался добиться тайного соглашения с партией президента страны о смене внешнеполитического курса. В России он обвиняется в выводе средств и покушении на убийство


Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк вел переговоры с Социалистической партией, намереваясь заключить тайное соглашение о смене внешней политики республики. Об этом, как передает ТАСС, сообщил российский вице-премьер и спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак.

«Плахотнюк действительно предлагал заключить тайные соглашения ПСРМ с Демпартией, с обязательствами последней диаметрально поменять внешнеполитический вектор Молдовы с Запада на Восток. Как нам достоверно известно, эти предложения были категорически отвергнуты», — рассказал он.

МВД России называло Плахотнюка подозреваемым по делу о выводе из России 37 млрд руб. Речь шла о деле так называемой молдавской прачечной. Лидер Демократической партии республики, по версии российского ведомства, вместе с бизнесменом Вячеславом Платоном являлся организатором схемы вывода средств. Как полагают в МВД, в 2013–2014 годах члены преступного сообщества «по надуманным основаниям и подложным документам» перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк» деньги в иностранной валюте на счета в молдавском банке Moldindconbank S.A. и других иностранных организациях под предлогом продажи валюты. Кроме того, еще в 2017 году суд в Москве санкционировал заочный арест Плахотнюка по уголовному делу о покушении на убийство российского банкира, сообщает www.rbc.ru

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