В России

32 минуты назад

Решена судьба проекта «Голос. Дети»

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Первый канал не планирует закрывать музыкальное шоу "Голос. Дети", официально заявил об этом генеральный директор телеканала Константин Эрнст.

Шоу "Голос. Дети" оказалось в центре громкого скандала после завершения шестого сезона. В финале, который Первый канал показал 26 апреля, победу одержала десятилетняя Микелла Абрамова, дочь известной певицы Алсу. Итоги голосования возмутили общественность, пользователи соцсетей стали писать о фальсификациях. 

Первый канал начал проверку, к которой привлек международную компанию Group-IB. Как выяснили эксперты, накрутки в пользу Абрамовой действительно имели место. Первый канал аннулировал результаты финала и объявил, что проведет спецвыпуск. Абрамова отказалась в нем участвовать. 

Спецвыпуск вышел в эфир 24 мая. В итоге Эрнст объявил победителями конкурса всех финалистов, включая и дочь Алсу. Каждый из них получил по миллиону рублей. Микелла свой приз отдала на благотворительность, сообщает ntr-24.ru.
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