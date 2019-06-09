32 минуты назад
Решена судьба проекта «Голос. Дети»
Первый канал не планирует закрывать музыкальное шоу "Голос. Дети", официально заявил об этом генеральный директор телеканала Константин Эрнст.
Первый канал начал проверку, к которой привлек международную компанию Group-IB. Как выяснили эксперты, накрутки в пользу Абрамовой действительно имели место. Первый канал аннулировал результаты финала и объявил, что проведет спецвыпуск. Абрамова отказалась в нем участвовать.
Спецвыпуск вышел в эфир 24 мая. В итоге Эрнст объявил победителями конкурса всех финалистов, включая и дочь Алсу. Каждый из них получил по миллиону рублей. Микелла свой приз отдала на благотворительность, сообщает ntr-24.ru.