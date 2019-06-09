В мире

39 минут назад

Украина арестовала российские АН-124

101

Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.

Сообщается, это решение было вынесено после обращения в правоохранительные органы разработчика этих машин ГП "Антонов", пишет агентство РИА Новости.

Главная претензия украинцев – Росавиация сертифицировала компанию AMTES GmbH, которая будто является разработчиком модификации самолетов Ан-124-100 "Руслан". На основе этих поддельных документов, уверены в "Антонове", грузовикам продлили летную годность.

Это нарушение норм Международной организации гражданской авиации. Арест на самолеты наложен для того, чтобы обеспечить сохранность вещественных доказательств. Поэтому Ан-124 пока останутся на земле.

Изначально сверхтяжелые грузовые самолеты Ан-124 "Руслан" создавали для переброски крупных армейских подразделений и даже пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет. Однако сейчас эти машины используются для транспортировки самых необычных и негабаритных грузов. Например, Ан-124 компании "Волга-Днепр" перевозил из Иркутска в Москву секцию фюзеляжа нового пассажирского лайнера МС-21, сообщает www.vesti.ru

101

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Козак сообщил о тайных переговорах о смене внешней политики Молдавии
Козак сообщил о тайных переговорах о смене внешней политики Молдавии

7 минут назад

В мире
Боксер Геннадий Головкин нокаутировал Стива Роллса
Боксер Геннадий Головкин нокаутировал Стива Роллса

22 минуты назад

В мире
Названо достаточное число шагов в день для продления жизни
Названо достаточное число шагов в день для продления жизни

06.06.2019 16:29

В мире
Финал Лиги чемпионов прервала полуголая фанатка
Финал Лиги чемпионов прервала полуголая фанатка

02.06.2019 09:20

В мире
Китай выразил готовность биться до победного конца в торговой войне с США
Китай выразил готовность биться до победного конца в торговой войне с США

02.06.2019 09:17

В мире
Россия ограничила поставки топлива на Украину
Россия ограничила поставки топлива на Украину

02.06.2019 09:13

В мире