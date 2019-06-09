Происшествия

сегодня, 08:27

В Липецке после столкновения сгорел автомобиль

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#дтп
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В Липецке после столкновения сгорел автомобиль

Тройное столкновение автомобилей произошло сегодня ночью

Сегодня около двух часов ночи, на улице Полиграфической, произошло ДТП. Столкнулись автомобили "Тойота Ленд Крузер", "Тойота Камри" и "Мерседес". "Тойота Камри" после столкновения загорелась. 

Огонь уничтожил весь моторный отсек. На место аварии выезжало одно пожарное отделение.

Погибших в аварии нет. Госпитализирован один человек с травмой колена.
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#дтп
3

Комментарии (13)

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Смеюсь и плачу

1 минуту назад
Что то Полиграфическая больше на Московскую похожа
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Птнпнх

4 минуты назад
Хорошо что в аварии нашего говнотаза не было,а то бы точно трупы были бы
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1

7 минут назад
По характеру повреждений,ты диванный эксперт на такой скорости энергия от удара сминает практически весь автомобиль вплоть до багажника
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Рафик

9 минут назад
Куплю таиоту за200 рябчиков Рафик с отзывами.
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По характеру повреждений

14 минут назад
это голимая подстава (мятая крыша на Камри и целый передний бампер при жёванном капоте МБ )
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Отпетушитель

23 минуты назад
Синерылые сами себя наказали!
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Сама трезвость

37 минут назад
Бухайте больше
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Злой гость

39 минут назад
Явно трезвый был.
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Я

42 минуты назад
Игрушки на дороге не простительно! Вот и результат!
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ОСА

45 минут назад
Так выходные же! Синирылые себя показывают!
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