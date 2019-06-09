В Липецке после столкновения сгорел автомобиль

Тройное столкновение автомобилей произошло сегодня ночью

Сегодня около двух часов ночи, на улице Полиграфической, произошло ДТП. Столкнулись автомобили "Тойота Ленд Крузер", "Тойота Камри" и "Мерседес". "Тойота Камри" после столкновения загорелась.



Огонь уничтожил весь моторный отсек. На место аварии выезжало одно пожарное отделение.



Погибших в аварии нет. Госпитализирован один человек с травмой колена.

