Происшествия
сегодня, 08:27
В Липецке после столкновения сгорел автомобиль
Тройное столкновение автомобилей произошло сегодня ночью
Сегодня около двух часов ночи, на улице Полиграфической, произошло ДТП. Столкнулись автомобили "Тойота Ленд Крузер", "Тойота Камри" и "Мерседес". "Тойота Камри" после столкновения загорелась.
Огонь уничтожил весь моторный отсек. На место аварии выезжало одно пожарное отделение.
Погибших в аварии нет. Госпитализирован один человек с травмой колена.
Огонь уничтожил весь моторный отсек. На место аварии выезжало одно пожарное отделение.
Погибших в аварии нет. Госпитализирован один человек с травмой колена.
Смеюсь и плачу
Птнпнх
1
Рафик
По характеру повреждений
Отпетушитель
Сама трезвость
Злой гость
Я
ОСА