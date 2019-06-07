В субботу жара до +32

В ближайшие трое суток в Липецкой области сохранится жаркая погода.

8 июня на фоне повышенного атмосферного давления будет без осадков, однако в воскресенье и понедельник к территории Липецкой области начнет приближаться атмосферный фронт, а в месте с ним вероятны кратковременные грозовые дожди локального характера. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-24 градуса тепла, что на 5-6 градусов выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 июня в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 13 до 18 градусов тепла, днем составит от 27 до 32 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 13 до 15 градусов тепла, днем от 29 до 31 градусов тепла.



День 8 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 3 градуса тепла.



