Крупную партию героина нашли у организатора закладок в Липецке

В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий липецкими наркополицейскими задержан 25–летний житель ближнего зарубежья.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, иностранец приехал в Липецк для продажи наркотиков через тайники–закладки и снял квартиру в Левобережном районе. Через две недели пребывания в городе его задержали сотрудники областного наркоконтроля. При проведении личного досмотра и обыска съемной квартиры найдены более 40 граммов героина.



В настоящий момент следствие устанавливает все обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к нему. Возбуждены четыре уголовных дела по ст. 228.1 УК РФ (незаконные сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере).