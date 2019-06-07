Происшествия

48 минут назад

Крупную партию героина нашли у организатора закладок в Липецке

3 380
#наркотики
Крупную партию героина нашли у организатора закладок в Липецке

В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий липецкими наркополицейскими задержан 25–летний житель ближнего зарубежья. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, иностранец приехал в Липецк для продажи наркотиков через тайники–закладки и снял квартиру в Левобережном районе. Через две недели пребывания в городе его задержали сотрудники областного наркоконтроля. При проведении личного досмотра и обыска съемной квартиры найдены более 40 граммов героина. 

В настоящий момент следствие устанавливает все обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к нему. Возбуждены четыре уголовных дела по ст. 228.1 УК РФ (незаконные сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере).
3 380
#наркотики

Комментарии (3)

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ВКП(Б)

7 минут назад
Менты чужого поймали ,а вот своих они особо и не трогают. Видимо местные наркоторговцы хорошо знают , что больше всего любят доблестные правоохранители и поэтому чувствуют себя вольготно.
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Нонка

28 минут назад
Всякая скот закладки разбрасывает ,работать не хотят цуки Сажать пусть тубик цепляются и гниют !
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Эскабар

31 минуту назад
40г? отпустите его! если б 40кг
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