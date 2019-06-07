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54 минуты назад

Проститься с Петром Кащенко липчане смогут в Евдокиевском храме

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#Петр Кащенко
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Проститься с Петром Кащенко липчане смогут в Евдокиевском храме

В воскресенье, 9 июня, в 11.00 в Евдокиевском храме на площади Героев начнётся отпевание и церемония прощания с Почётным гражданином Липецка Петром Кащенко.

Участник Великой Отечественной войны, инициатор установки в Липецке народного Памятника Победы скончался сегодня, 7 июня, на 94-м году жизни. Петра Ивановича похоронят на аллее Почётных граждан старого Косырёвского кладбища, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

 


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#Петр Кащенко
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