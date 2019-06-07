Скончался инициатор строительства народного памятника Победы Петр Кащенко

Сегодня на 94-м году жизни скончался Петр Иванович Кащенко – Почетный гражданин Липецка, участник Великой Отечественной войны, инициатор установки в Липецке народного памятника Победы.

Петр Кащенко родился 18 октября 1925 в городе Бутурлиновка Воронежской области.



В 1943 году ученика 10 класса Петра Кащенко призвали в армию и направили в Моршанское пулеметно-минометное училище. Затем он был направлен для прохождения службы в Воздушно-десантные войска.



В «свидетельство парашютиста ВДВ» Петра Кащенко занесено 35 прыжков. После ранения молодого красноармейца направили в артиллеристы. В составе действующей армии Петр Иванович находился вплоть до 1950 года, когда в звании сержанта был уволен в запас.



В 1954 году окончил Воронежский государственный педагогический институт по специальности «учитель английского языка» и был направлен на работу в Липецк, в Мужскую школу №5 (сейчас – школа №5 на улице Семашко).



В 1976 в Липецке открылась школа №55, где Петр Иванович трудился четверть века 25 лет (до 2001 года). Здесь он проводил огромную воспитательную и патриотическую работу.



В начале двухтысячных учащиеся старших классов предложили построить в городе Липецк Памятник Победы. Для Петра Ивановича это стало делом всей жизни. Только с 2011 по 2014 годы свой вклад в создание монумента внесли более 52 тысяч человек разных возрастов, профессий и национальностей. Всего на памятник Победы, названный «народным», было собрано 2 миллиона 886 тысяч рублей.



Памятник открыли 8 мая 2015 года.



Петр Иванович Кащенко удостоен боевых наград, Медаль «За отвагу», Орден Отечественной войны I и II степени, медаль «За победу над Германией», медаль «За взятие Вены», благодарности Верховного главнокомандующего за форсирование реки Свирь, за взятие Вены. Петр Иванович носил звание дважды отличника просвещения РСФСР, был обладателем почетного знака №1 «Доброволец Липецкой области».

