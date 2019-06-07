Общество

34 минуты назад

Мошенник выдавал себя сердобольным женщинам за их больного родственника

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#мошенничество
Мошенник выдавал себя сердобольным женщинам за их больного родственника
5 марта в Краснинское отделение полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 58-летняя женщина. Она рассказала, что еще в январе на ее телефон позвонил мужчина и стал беседовать с ней как хороший знакомый, подтвердив, что он является тем человеком, которого она назвала по имени. Предполагаемый родственник пожаловался на тяжелую жизнь, болезнь, нехватку денег на лекарства и сердобольная женщина перечислила ему пять тысяч рублей. Лишь спустя некоторое время она поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию.

15 мая в Краснинское отделение полиции поступило еще два подобных заявления от 52-х и 62-летних женщин. Они перечислили мошеннику по восемь тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, подозреваемого в преступлениях полицейские отыскали в Москве. Им оказался неработающий 38-летний житель Краснинского района. Установлено, что ранее задержанный был судим за убийство. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


214
#мошенничество

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