Чемпионат мира-2019: почти вся сборная России в «трапе» будет состоять из липецких стрелков

Стал известен самый «липецкий» состав национальной команды.

Опубликован состав сборной России для участия в чемпионате мира и юниорском первенстве планеты по стендовой стрельбе в итальянском Лонато с 1 по 10 июля. Количество липецких спортсменов вновь и восхищает, и удивляет – на главные соревнования года отправятся 7 наших стрелков.

Можно сказать, что почти вся национальная сборная в упражнении «трап» состоит из стрелков «Липецкого Металлурга» и СШОР №13 – пять взрослых стрелков из шести! Единственным не липецким мастером траншейного стенда во взрослой сборной стал москвич Максим Кабацкий.

В компании сильнейших снайперов планеты в Италии откроют огонь наши Максим Смыков (на фото) и Илья Виноградов, а среди женщин весь (!) состав сборной состоит из липчанок – Татьяна Барсук, Юлия Савельева, Юлия Туголукова.

В соревнованиях юниоров наш регион в «трапе» представит Дмитрий Исаев, а в «ските» - Анна Жаднова, на днях выигравшая юниорский чемпионат России.

Капитаном нашей сборной станет самые опытный ее участник 47-летний призер Олимпийских Игр-2012 в Лондоне Василий Мосин из Казани, который выступит в ставшем недавно неолимпийском (но не исключенном из программы чемпионатов мира) упражнении «дубль-трап». При этом в заявке сборной не оказалось олимпийского чемпиона-2004 москвича Алексея Алипова, который буквально на днях выиграл Всероссийские соревнования в подмосковной Икше.

В чемпионате мира стрелки взрослой сборной будут бороться не только за медали, но и за лицензии для своих стран для участия в будущей Олимпиаде-2020 в Токио. И эта награда будет, пожалуй, даже весомее.