В липецкую колонию пытались перебросить набор сотовых телефонов

Сотрудниками ФКУ ИК-5 УФСИН России по Липецкой области предотвращен переброс через основное ограждение запрещенных предметов.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, рядом с колонией на режимной территории задержали мужчину с пакетом, в котором находись шесть свертков. В них были завернуты восемь сотовых телефонов, четыре зарядных устройства, наушники,два USB шнура для сотового телефона.





фото пресс-службы УФСИН РФ по Липецкой области.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.



