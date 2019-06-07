49 минут назад
В липецкую колонию пытались перебросить набор сотовых телефонов
Сотрудниками ФКУ ИК-5 УФСИН России по Липецкой области предотвращен переброс через основное ограждение запрещенных предметов.
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, рядом с колонией на режимной территории задержали мужчину с пакетом, в котором находись шесть свертков. В них были завернуты восемь сотовых телефонов, четыре зарядных устройства, наушники,два USB шнура для сотового телефона.
фото пресс-службы УФСИН РФ по Липецкой области.
В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.
к ардаш
Они еще существуют???