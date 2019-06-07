Происшествия

49 минут назад

В липецкую колонию пытались перебросить набор сотовых телефонов

2 448
#УФСИН
В липецкую колонию пытались перебросить набор сотовых телефонов

Сотрудниками ФКУ ИК-5 УФСИН России по Липецкой области  предотвращен переброс через основное ограждение запрещенных предметов.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, рядом с колонией на режимной территории задержали мужчину с пакетом, в котором находись шесть свертков. В них были завернуты восемь сотовых телефонов, четыре зарядных устройства, наушники,два USB шнура для сотового телефона.

переброс.jpg

фото пресс-службы УФСИН РФ по Липецкой области.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.




2 448
#УФСИН

Комментарии (2)

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к ардаш

14 минут назад
У котельной швырять надо
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Они еще существуют???

40 минут назад
Я думал уже давно в утиле
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