Происшествия

16 минут назад

На площади Победы из-за канализационного люка получил повреждения автомобиль такси

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#Авария #ДТП
На площади Победы из-за канализационного люка получил повреждения автомобиль такси

Сегодня на площади Победы автомобиль "Киа" службы такси получил серьезные повреждения, когда наехал на канализационный люк.

Как рассказывает водитель машины, он услышал и почувствовал сильный удар. После остановки увидел серьезные повреждения в моторном отсеке, часть деталей оторвалась и лежала на земле.

Причиной аварии стал канализационный люк, который открылся в момент проезда над ним. Водители рассказывают, что несколько машин .

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#Авария #ДТП

Комментарии (1)

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Житель

49 секунд назад
После укладки асфальта на Неделиной все люки без исключения стучат после проезда по ним машин. Водилы будте осторожней а то будет точно такая-же ситуация. Пускай переделывать армяни они же их устанавливал. Мало того ливнёвки все забиты тоже.
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