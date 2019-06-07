На площади Победы из-за канализационного люка получил повреждения автомобиль такси

Сегодня на площади Победы автомобиль "Киа" службы такси получил серьезные повреждения, когда наехал на канализационный люк.

Как рассказывает водитель машины, он услышал и почувствовал сильный удар. После остановки увидел серьезные повреждения в моторном отсеке, часть деталей оторвалась и лежала на земле.



Причиной аварии стал канализационный люк, который открылся в момент проезда над ним. Водители рассказывают, что несколько машин .



