Проект НЛМК победил на международном конкурсе «Экологическая культура. Мир и согласие»

Проект НЛМК «Эко-идеи», который представляет собой конкурс экологических инициатив сотрудников компании, победил в номинации «Экологическая культура в промышленности и энергетике» международного конкурса «Экологическая культура. Мир и согласие».

Конкурс под патронажем неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского помогает популяризировать проекты компаний по улучшению качества окружающей среды, развитию экологического мышления, внедрению и разработке инновационных технологий в области охраны окружающей среды.Как сообщает пресс-служба НЛМК, проект «Эко-идеи» был запущен в 2018 году. Для работников организовали корпоративный конкурс экологических инициатив, которые направлены на снижение воздействия производства на окружающую среду. Только в течение прошлого года работники цехов предложили более 600 таких инициатив, большую часть из которых уже реализовали.Эко-идеи помогли повысить эффективность газоочистки и увеличить срок эксплуатации газоочистного оборудования, уменьшить накопление маслоотходов, исключить загрязнение почвы из-за утечек воды и масла, снизить накопление мусора на промышленной площадке, уменьшить шумовое воздействие агрегатов.«Наш корпоративный проект по реализации эко-идей направлен на развитие экологической культуры работников и помогает им приобщится к работе по охране окружающей среды. У наших сотрудников появилась хорошая возможность воплотить свои предложения в реальные улучшения экологических характеристик производства и отдельных участков», – отметил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.