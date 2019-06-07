В управлении главного смотрителя города изменились номера телефонов

Теперь позвонить в приёмную управления главного смотрителя города Липецка можно по телефону 35-30-18, отправить факс – 35-30-19.

Прямой номер начальника УГС Алексея Огневого 35-30-16, его заместителя Виктора Алексеева – 35-30-17. Специалисты отдела по контролю за ремонтом автомобильных дорог, мостов и путепроводов отвечают по телефонам 35-30-24, 35-30-27, 35-30-47 и 35-30-49, отдела по контролю за содержанием технических средств организации дорожного движения – 35-30-45 и 35-30-46, сообщает пресс-служба администрации Липецка.