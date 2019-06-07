Общество

сегодня, 12:17

В управлении главного смотрителя города изменились номера телефонов

3 478
#главный смотритель
В управлении главного смотрителя города изменились номера телефонов

Теперь позвонить в приёмную управления главного смотрителя города Липецка можно по телефону 35-30-18, отправить факс – 35-30-19.

Прямой номер начальника УГС Алексея Огневого 35-30-16, его заместителя Виктора Алексеева – 35-30-17. Специалисты отдела по контролю за ремонтом автомобильных дорог, мостов и путепроводов отвечают по телефонам 35-30-24, 35-30-27, 35-30-47 и 35-30-49, отдела по контролю за содержанием технических средств организации дорожного движения – 35-30-45 и 35-30-46, сообщает пресс-служба администрации Липецка.


3 478
#главный смотритель

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Олень

21 минуту назад
хер ли толку, что на те, что на новые не дозвонишься
ответить

ну да..

21 минуту назад
пусть отдохнут немного пока новые номера все узнают
ответить

Адвокат Дьявола

49 минут назад
Масечка, почему не сообщила о смене номеров? Не порядок! Добрых,,звонков,,!!!!
ответить

Еще в рубрике

Прокуратура и Следственный комитет ждут экстрадицию в Россию Михаила и Олеси Захаровых
#обманутые дольщики
19
Прокуратура и Следственный комитет ждут экстрадицию в Россию Михаила и Олеси Захаровых

52 минуты назад

Общество
За задержку строительства школы в районе Манежа генподрядчику придётся заплатить
10
За задержку строительства школы в районе Манежа генподрядчику придётся заплатить

56 минут назад

Общество
18% липчан продолжали работать после выхода на пенсию
#пенсионеры
13
18% липчан продолжали работать после выхода на пенсию

сегодня, 11:40

Общество
Строительство ЖК «Авангард» приостановлено на неопределенное время
#точечная застройка
33
Строительство ЖК «Авангард» приостановлено на неопределенное время

сегодня, 11:22

Общество
Бэби-бум в липецком зоопарке продолжается
#зоопарк
5
Бэби-бум в липецком зоопарке продолжается

сегодня, 11:01

Общество
Липецкие водители автобусов в десятке лучших в России
#конкурс
11
Липецкие водители автобусов в десятке лучших в России

сегодня, 09:57

Общество