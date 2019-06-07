Въезд в леса области ограничат с 10 июня

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории Липецкой области и в связи с установлением высокой пожарной опасностью, с 10 июня по 30 июня 2019 года постановлением администрации области введено ограничение пребывания граждан и въезд транспортных средств в леса области.

В этой связи управлением лесного хозяйства и его структурными подразделениями (лесничествами), совместно с правоохранительными органами, лицами, использующими леса, организованы контрольно-пропускные пункты для регистрации и учета граждан и транспортных средств, пребывающих в лесах, организованы рейды по выявлению и пресечению фактов нарушения Правил пожарной безопасности в лесах.



Управление лесного хозяйства убедительно просит жителей города и области воздержаться от поездок в лес в период действия ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств!