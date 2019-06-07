Происшествия

сегодня, 12:00

Въезд в леса области ограничат с 10 июня

9 663
#противопожарный режим
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Въезд в леса области ограничат с 10 июня

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории Липецкой области и в связи с установлением высокой пожарной опасностью, с 10 июня по 30 июня 2019 года постановлением администрации области введено ограничение пребывания граждан и въезд транспортных средств в леса области.

В этой связи управлением лесного хозяйства и его структурными подразделениями (лесничествами), совместно с правоохранительными органами, лицами, использующими леса, организованы контрольно-пропускные пункты для регистрации и учета граждан и транспортных средств, пребывающих в лесах, организованы рейды по выявлению и пресечению фактов нарушения Правил пожарной безопасности в лесах. 

Управление лесного хозяйства убедительно просит жителей города и области воздержаться от поездок в лес в период действия ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств! 


9 663
#противопожарный режим
2

Комментарии (9)

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Сенсей

8 минут назад
Координаты "контрольно-пропускных пунктов для регистрации и учета граждан"?
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..

41 минуту назад
123, вам не запрещают, номер машины ваш перепишут и все и катитесь куда хотите , а в друг в этом районе пажар будет вот и спишут все на вас.
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гостья

47 минут назад
а в городе нет повышенной пожарной обстановки? у 61й школы за гаражами яжедетки во всю стреляют и по звукам не петарды, а там лог и сушняк...и никому до этого нет дела
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а

48 минут назад
хде трахаться с дунькой то теперь?
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МестныйЯ

сегодня, 12:30
., в современных реалиях сборище людей в одном месте (в квартире) может быть приравнено к несанкционированному событию)))
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МестныйЯ

сегодня, 12:28
В советские времена люди намного чаще бывали на природе и не было таких пожаров, т.к. была служба лесничества и пожароохраны. А сейчас как ни включишь зомбоящик (который и так стараешься как можно реже смотреть) - леса так и полыхают гектарами! Значит - дело не в людях. а в хозяйстве, а вернее бесхозяйственности нашего неуважаемого Правительства и местных чинушек. У нас же как в последнее время - разбираться не будем, будем всё тупо запрещать - вот на что хватает ума. И да, соглашусь с предыдущим автором 123 - нет законного основания запрещать свободно передвигаться, т.к. запрет - не закон, а распоряжение/решение.
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.

сегодня, 12:27
к реке подъехать нельзя, в лес заехать нельзя. всем по своим квартирам сидеть?
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123

сегодня, 12:09
На каком основании мне запрещается въезд в лес?Нарушение статьи конституции о свободе перемещения
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FakeTroll

сегодня, 12:09
Давно пора! все засрали свинопипчане..
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