Происшествия
25 минут назад
В аварии под Липецком погибли 23-летняя женщина и ее 42-летняя мать
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы 8 человек, три человека погибли.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 6 июня в Липецком районе на автодороге Орел – Тамбов 23-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», совершила столкновение с попутно движущимся автомобилем «Mазда» под управлением 50-летнего водителя, после чего «ВАЗ» выбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом «Мерседес». На месте ДТП скончались женщина-водитель «ВАЗа», ее 42-летняя мать и 26-летний мужчина.
За прошедшие сутки в регионе произошли три ДТП с участием пешеходов.
В Липецке на улице Толстого 42-летний водитель «Рено Логан» на пешеходном переходе сбил 11-летнюю девочку. Пострадавшая доставлялась в ЛОДКБ, после оказания помощи отпущена.
На улице Краснозаводской 57-летний водитель «Шевроле Ланос» сбил на переходе пешехода, личность, которого не была установлена. Пострадавший доставлялся в ГБ СМП №1, госпитализирован.
В Грязях на улице Советской 62-летний автомобиля «Датсун» сбил 6-летнюю девочку, передвигавшуюся в сопровождении матери. Пострадавший ребенок был доставлен в ГУЗ «Грязинская МРБ», направлен на амбулаторное лечение.
В Задонском районе на улице Мира села Колодезное 46-летний водитель, управляя автомобилем «Джили-МК», съехал с дороги и врезался в жилой дом. В ДТП пострадали водитель иномарки и его 35-летняя пассажирка. Водитель госпитализирован в ГУЗ Задонская МРБ, женщина после оказания помощи отпущена.
За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1702 нарушения ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 62. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1332 случая превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 17 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
За прошедшие сутки в регионе произошли три ДТП с участием пешеходов.
В Липецке на улице Толстого 42-летний водитель «Рено Логан» на пешеходном переходе сбил 11-летнюю девочку. Пострадавшая доставлялась в ЛОДКБ, после оказания помощи отпущена.
На улице Краснозаводской 57-летний водитель «Шевроле Ланос» сбил на переходе пешехода, личность, которого не была установлена. Пострадавший доставлялся в ГБ СМП №1, госпитализирован.
В Грязях на улице Советской 62-летний автомобиля «Датсун» сбил 6-летнюю девочку, передвигавшуюся в сопровождении матери. Пострадавший ребенок был доставлен в ГУЗ «Грязинская МРБ», направлен на амбулаторное лечение.
В Задонском районе на улице Мира села Колодезное 46-летний водитель, управляя автомобилем «Джили-МК», съехал с дороги и врезался в жилой дом. В ДТП пострадали водитель иномарки и его 35-летняя пассажирка. Водитель госпитализирован в ГУЗ Задонская МРБ, женщина после оказания помощи отпущена.
За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1702 нарушения ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 62. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1332 случая превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 17 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
гость
ПДД