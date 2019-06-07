Общество

54 минуты назад

Бэби-бум в липецком зоопарке продолжается

2 642
#зоопарк
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Бэби-бум в липецком зоопарке продолжается

Потомство принесли гуанако, эму, пони, зебра и муфлоны

Как сообщили в зоопарке, маленьких обезьянок - беличьих саймири и гигантскую шпороносную черепаху высадили в летний вольер между медведями и дикобразами.

В «Зимнем саду» можно увидеть буроголовых тамаринов и семью носух с забавными шустрыми малышами. Малыши есть у гуанако, эму, пони, зебры, муфлонов, мандаринок. А сегодня самка японского журавля Нагойя вывела на первую прогулку по вольеру своего рыжего журавлёнка.

Как сообщал GOROD48 неделю назад в зоопарке произошла сенсация - потомство принесла зебра Ванда, у которой родился зеброид от осла Жорика. Зеброид, это гибрид зебры с лошадью, пони или ослом. Это второй в России зеброид. Первый, Занзибар, выступает в московском цирке.

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#зоопарк
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Комментарии (2)

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10 минут назад
есть ского брать пример
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Заваркина

25 минут назад
Это я приказала зверюшкам пипикаться, чтобы мой зоопарк стал, как в Урюпинске и лучше московского.
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