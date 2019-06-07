Происшествия

сегодня, 10:50

Липецкий охотник попал в засаду

5 1141
#браконьерство
Липецкий охотник попал в засаду

Сотрудники Воронежского биосферного заповедника расставили скрытые посты и устроили засаду на браконьера

Как сообщили в заповеднике, на территории Усманского участкового лесничества ФГБУ «Воронежский государственный заповедник» сотрудники оперативной группы заповедника произвели задержание нарушителя с оружием.

По оперативной информации были выставлены скрытые посты и засады у населённых пунктов Девица, Никольские Выселки и Новоуглянка Усманского р-на Липецкой области. Утром 31 мая опергруппа заметила неизвестного, который сбросил оружие и попытался скрыться в одном из домов села Новоуглянка. Благодаря слаженным действиям нарушитель был задержан.

Оружием оказалось двуствольное охотничье ружьё Иж-27, предназначенное для промысловой и любительской охоты. Номера на нём были сбиты, а оба ствола — заряжены. Один ствол картечью, второй — пулей. На место происшествия прибыли сотрудники полиции ОМВД по Усманскому району. Оружие изъяли, а нарушителя доставили в дежурную часть для установления личности и причастности к браконьерству. Все материалы по делу переданы в полицию.

Фото: zapovednik-vrn.ru

5 1141
#браконьерство

Комментарии (5)

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НЕ ПАТРИОТ

11 минут назад
Сергей 13, Да, только сбитые номера аргумент не в его пользу...
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Animal planet.

44 минуты назад
Вот урод,ничего святого у него нет.
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.

48 минут назад
Лучше б пристрелили его на месте.
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Браконьер

54 минуты назад
Лошары. Нету тела, нету дела...
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Сергей 13

55 минут назад
Нет тела,нет дела,будь он с Лосем или косулей,на * конец...А так выгонят из ментуры через пару часов.
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