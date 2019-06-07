Липецкий охотник попал в засаду

Сотрудники Воронежского биосферного заповедника расставили скрытые посты и устроили засаду на браконьера

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Как сообщили в заповеднике, на территории Усманского участкового лесничества ФГБУ «Воронежский государственный заповедник» сотрудники оперативной группы заповедника произвели задержание нарушителя с оружием.По оперативной информации были выставлены скрытые посты и засады у населённых пунктов Девица, Никольские Выселки и Новоуглянка Усманского р-на Липецкой области. Утром 31 мая опергруппа заметила неизвестного, который сбросил оружие и попытался скрыться в одном из домов села Новоуглянка. Благодаря слаженным действиям нарушитель был задержан.Оружием оказалось двуствольное охотничье ружьё Иж-27, предназначенное для промысловой и любительской охоты. Номера на нём были сбиты, а оба ствола — заряжены. Один ствол картечью, второй — пулей. На место происшествия прибыли сотрудники полиции ОМВД по Усманскому району. Оружие изъяли, а нарушителя доставили в дежурную часть для установления личности и причастности к браконьерству. Все материалы по делу переданы в полицию.