В воскресенье в центре Липецка изменится движение транспорта

В связи с проведением семейного фестиваля «Город счастливых детей» 9 июня в период с 10:45 до 16:30 движение автобусов по отдельным маршрутам будет осуществляться по измененным схемам.

В период закрытия ул.Зегеля с 10.45 до 12.20 (на участке от улицы Ленина до площади Плеханова):



№ 2 «Ж/д вокзал – ул. Доменщиков», № 12 «Ж/д вокзал – Чаплыгинское шоссе» - в прямом и обратном направлениях по схеме «Железнодорожный вокзал – ул.Советская – пл.Революции – Петровский проезд – ул.Ленина – ул.Студеновская – далее по маршрутам».



№№ 22, 306, 322, 325 – в прямом направлении по схеме «… - ул.Космонавтов – ул.Гагарина – ул.Ленина – Петровский проезд – пл.Революции - ул.Советская –- ул.Фрунзе – ул.Октябрьская – далее по маршрутам», в обратном направлении по схеме «… - ул.Неделина – ул.Фрунзе – пл.Революции - ул.Советская -– Петровский проезд – ул.Ленина – ул.Желябова – ул.Плеханова - ул.Гагарина – пл.Авиаторов – ул. Космонавтов – далее по маршрутам».

№ 33 – в прямом и обратном направлениях по схеме «… - Петровский мост – ул. Карла Маркса – Петровский проезд – ул.Ленина – ул.Студеновская - …».

№ 36 – в прямом и обратном направлениях по схеме «Центральный рынок - пр.Победы – далее по маршруту». Начальным пунктом маршрутов временно определить остановочный пункт «Центральный рынок».



№ 345 – в прямом и обратном направлениях по схеме «… - ул. Космонавтов – ул. Гагарина – ул. Шкатова – ул. Гагарина – ул. Космонавтов - далее по маршруту».



№ 9 – в прямом направлении по схеме «… - ул.Гагарина – ул.Ленина – Петровский проезд – пл.Революции - ул.Советская - ул.Фрунзе – ул.Неделина – ул.50 лет НЛМК - далее по маршруту», в обратном направлении «….- ул.50 лет НЛМК – ул.Неделина – ул.Фрунзе – ул.Советская - пл.Революции – Петровский проезд – ул.Ленина – ул.Желябова – ул.Плеханова - ул.Гагарина – пл.Авиаторов – ул.Гагарина – далее по маршруту».

№ 300 – в прямом и обратном направлениях по схеме «… - пр. Победы – пл.Победы – ул.Терешковой – ул.Космонавтов – ул.Гагарина - ул.Студеновская – далее по маршруту».



№№ 302, 315, 352 – в прямом и обратном направлении по схеме «… - пл. Революции – Петровский проезд – ул.Ленина – ул.Студеновская – далее по маршрутам».



№ 359 – в прямом направлении по схеме «… - ул.Космонавтов – ул.Гагарина – ул.Ленина – Петровский проезд – пл.Революции - ул.Советская - ул.Фрунзе – ул.Октябрьская – ул.Неделина - далее по маршруту». В обратном направлении по схеме «…- ул.Неделина – ул.Фрунзе – ул.Советская - пл.Революции – Петровский проезд – ул.Ленина – ул.Желябова – ул.Плеханова - ул.Гагарина - пл.Авиаторов – ул. Космонавтов – далее по маршруту».



В период закрытия ул.Плеханова с 11.45 до 16.30 (на участке от площади Плеханова до площади Театральная):



№ 2 «Ж/д вокзал – ул. Доменщиков», № 12 «Ж/д вокзал – Чаплыгинское шоссе» - в прямом и обратном направлениях по схеме «Железнодорожный вокзал – ул.Советская – пл.Революции – Петровский проезд – ул.Ленина – ул.Студеновская – далее по маршрутам».

№№ 22, 306, 322, 325 – в прямом направлении по схеме «… - ул.Космонавтов – ул.Гагарина – ул.Зегеля - пл.Плеханова - ул.Зегеля – Петровский проезд – пл.Революции - ул.Советская - ул.Фрунзе – ул. Октябрьская – далее по маршрутам», в обратном направлении по схеме «… - ул.Неделина – ул.Фрунзе – ул.Советская - пл.Революции – Петровский проезд – ул.Зегеля – пл.Плеханова – ул.Зегеля - пл.Авиаторов – ул.Космонавтов – далее по маршрутам».

№ 33 – в прямом и обратном направлениях по схеме «… - Петровский мост – ул. Карла Маркса – Петровский проезд – ул.Ленина – ул.Студеновская - …».

№ 36 – в прямом и обратном направлениях по схеме «Центральный рынок - пр.Победы – далее по маршруту». Начальным пунктом маршрутов временно определить остановочный пункт «Центральный рынок».



№№ 300, 345 – осуществляют работу в прямом и обратном направлениях по утвержденным схемам.



№ 9 – в прямом направлении по схеме «… - ул.Гагарина – ул.Плеханова - ул.Зегеля – Петровский проезд – пл.Революции - ул.Советская - ул.Фрунзе – ул.Неделина – ул.50 лет НЛМК - далее по маршруту», в обратном направлении «….- ул.50 лет НЛМК – ул.Неделина – ул.Фрунзе – ул.Советская - пл.Революции – Петровский проезд – ул.Зегеля – ул.Плеханова - ул.Гагарина – далее по маршруту».

№№ 302, 315, 352 – в прямом и обратном направлении по схеме «… - пл. Революции – Петровский проезд – ул.Ленина – ул.Студеновская – далее по маршрутам».



№ 359 – в прямом направлении по схеме «… - ул.Космонавтов – ул.Гагарина – ул.Зегеля – пл.Плеханова – ул.Зегеля - Петровский проезд – пл.Революции - ул.Советская - ул.Фрунзе – ул.Октябрьская – ул.Неделина - далее по маршруту». В обратном направлении по схеме «…- ул.Неделина – ул.Фрунзе – ул.Советская - пл.Революции – Петровский проезд – ул.Зегеля – пл.Плеханова ул.Зегеля – далее по маршруту».



После завершения фестиваля движение автобусов по вышеперечисленным маршрутам будет осуществляться согласно утвержденным схемам.



Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82.



