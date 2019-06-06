Игорь Артамонов: «Судьбу ЖК «Авангард» будет решать суд»

Многоэтажную застройку в переулке Яблочкина в очередной раз обсудили на встрече в областной администрации врио губернатора Игорь Артамонов, инициативная группа жителей района переулка и застройщик. Присутствовавший на встрече прокурор области заявил о проверке законности разрешения на строительство. А Игорь Артамонов пообещал липчанам действовать исключительно в рамках закона.

Прокурор Липецкой области Константин Кожевников сообщил участникам встречи о начавшейся проверке законности разрешения на строительство ЖК «Авангард». Эта проверка началась после обращения в правоохранительные органы жителей района. Сейчас стройка приостановлена, установлена камера видеонаблюдения, назначены дополнительные экспертизы.



Врио губернатора по итогам встречи отметил - все конфликты будут решаться только в правовом поле. «И окончательное решение в этом споре примет только суд. При необходимости юридическая поддержка жителям будет предоставлена».



Напомним, конфликт вокруг строительства двух 25-этажных домов в переулке Яблочкина возле частного сектора разгорелся еще в апреле. Тогда на публичных слушаниях жители близлежащих переулков заявили, что не согласны со строительством — они опасались роста нагрузки на существующую инфраструктуру. Позже, в начале мая, когда начались строительные работы, активисты попытались остановить сооружение котлована. На встречу с протестующими приезжали представители городского Совета, прокуратуры, а врио губернатора пообещал инициативным гражданам юридическую поддержку в возникшем споре.



фото пресс-службы администрации Липецкой области.

